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調查：9成學生盼延後上學 教育部明天首場線上公聽會

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
台灣的中小學生上課時間太早被詬病多年，「公共政策網路參與平台」有民眾提案將國中、高中學生上課時間改為9時30分到下午5時，不到兩周就有超過8000人連署，教育部將於明天舉辦首場線上公聽會。本報資料照片
台灣的中小學生上課時間太早被詬病多年，「公共政策網路參與平台」有民眾提案將國中、高中學生上課時間改為9時30分到下午5時，不到兩周就有超過8000人連署，教育部將於明天舉辦首場線上公聽會。本報資料照片

台灣的中小學生上課時間太早被詬病多年，「公共政策網路參與平台」有民眾提案將國中、高中學生上課時間改為9時30分到下午5時，已破萬人連署，教育部將於明天舉辦首場線上公聽會。據民間一份逾4000人參與的調查指出，近九成學生認為有必要延後上學，超過三成支持延後上學至9點半，兩成六支持早自習自由參與，卻也有七成六學校未落實早自習法規。

教育部將於明天舉行第一場次「教育部主管高級中等學校學生在校作息時間規畫注意事項執行現況」線上公聽會，台灣青年民主協會（青民協）上周串聯民間團體、學生團體發起線上調查，針對是否支持「延後上學時間」及「高中早自習法規落實情形」兩個面向進行意見蒐集。

青民協指出，三天內共有4024人參與調查，其中高中生占63.7%，國中小學生占26.1%，大學以上學生占5.6% 、學生家長占3.3%。所有調查參與者中，有87.8%認為目前上學時間過早，有延後上學的必要，而針對三種延後方案包含「延後到9:30」、「延後到8:30到9:30 間」、「全面開放早自習自由參與」三項支持度接近。

事實上，2016 年就曾有民眾提案，「目前台灣高中生普遍睡眠不足，高中生上學時間應延遲」。教育部對此曾召開公聽會，最後也參採部分民意訂定「教育部主管高級中等學校學生在校作息時間規畫注意事項，規定每周兩節早自習，應開放讓學生自由選擇參與，換句話說，學生每周有兩天可以8點才到校，若學生早自習缺席，校方也不得記警告、開愛校。

未料，在青民協的調查中，卻有45.8%的學校未開放至少兩天8點到校，其中教育部主管的公私立高中，則是有36%仍未開放；甚至有76%的學校，對於早自習未到的學生仍會記警告或處以愛校（勞動）服務，明顯不符教育部現行法規要求。

根據青民協調查，針對是否有延後上學必要，調查中有87.8%認為目前上學時間有延後必要。進一步分析不同身分別，高中以下學生認為有延後必要的比例最高達88%，其次為老師86%、家長85%；至於不同的延後方案，支持度以「延後到9時30分」獲33.8%支持，「延後到8時30分至9時30分」有32%支持，「早自習全面開放學生自由參與」有26.6%支持，三種延後方案支持度接近。

若進一步分析不同身分別，高中以下學生較支持延後到9時30分，老師及家長則最希望延後上學時間到8時30分至9時30分間。

青民協表示，以目前課綱的設計，以及教學現場的情形，老師要在目前的正課時間將課綱內容上完，都有相當程度困難，必須透過借課、第八節等違法的方式來趕進度，在課綱、考招制度未調整的前提下，要將上學時間延後到9點半，對於教學現場而言相對困難。

青民協建議教育部，延後上課時間的第一步，可以先從「早自習全面讓學生自由參與」出發。他們認為，早自習新法五年多運行下來，彈性的早自習時間，並未造成教學現場太大的影響，對想要早起的同學，依然可以選擇到校自習；對於需要更長時間睡眠的學生，可從過去被規定7時20分左右到校，延後到8時10分第一節上課開始時再到校，這將是對師生及家長三方都較為具體、可行的做法。

另針對早自習法規落實狀況不一，甚至有超過四成五學校沒落實。青民協認為，教育部必須全面進行各校延後上學時間進行調查與盤點，並掌握目前各校是否符合現行法規規定。

教育部 課綱 睡眠

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