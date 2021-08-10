歐美大專生高喊愛台灣 盼政府開放打完疫苗者入境

新冠肺炎疫情大幅降低我國大專生出國交換意願，不少國際生則表態想入境。今年7月至今，幾乎每周都有取得台灣交換生、獎學金生資格者寫信給政府、媒體或透過境外學生團體發聲，表明自己嚮往台灣多年，且已施打疫苗、具病毒防禦力，建議教育部研擬「疫苗通行證」，優先開放完成施打的境外生來台。

德國大學生Yasemin以英文分享，她從去年春天就申請來台交換，至今已延宕一年，如今9月又不能入境，令她失望。她的台德混血朋友曾分享台灣的一切，讓她以住在台灣為夢想，可惜自己運氣不好，申請時就碰上疫情至今。

Yasemin描述，她早已在德國打好疫苗，盼獲准入境。她認為台灣是被國際低估的地方，希望來台後協助提升能見度，至少讓德國人更認識台灣。

一名捷克大學生分享，他取得華語獎學金生資格，這對他來說是莫大榮耀，每天都期待來台學華語。他觀察，不少國家逐步開放邊境，台灣反而把國門鎖更緊，希望台灣政府能正視他們想遊學圓夢的心願，討論適度開放入境。

這學期另有1.1萬多名境外學位新生等著入境，港生逾2000人占大宗。台灣各大學香港校友會總會表示，他們知道台灣擔憂變種病毒傳染，實施邊境管理一律禁止境外生入境，但大可先容許新生辦理申請入台，趁早取得入台證、辦妥各類繁瑣手續，等開放境管的那一刻，境外生就能立刻買機票來台讀書。按去年經驗，新生辦理入台申請後，至少花一個月才能啟程。

總會也說，他們理解台灣疫苗不足，不過香港疫苗存量相對充裕，香港民眾都可選擇接種指揮中心認可的輝瑞疫苗，除能降低感染與傳染風險，也不會影響台灣醫療量能。

在台香港學生互助協會指出，他們從今年3月就和有關的政府部會溝通，至今仍未有境外新生入台計畫的定案。對於台灣政府對境外新生不作為，他們感到錯愕，呼籲至少先公告境外生入境方案的時程，讓境外生有心理準備。

教育部今天仍對外回應，將循往例以專案計畫方式提報中央流行疫情指揮中心，開放境外生專案入境，只是目前還在評估國際和國內疫情發展與防疫量能，會持續與指揮中心保持聯繫。

教育部也說，為避免新學年境外生無法在開學前來台，已請各大專校院比照去年，啟動學生安心就學措施，提供線上註冊、同步遠距教學，或延後寒假補課、實習等彈性作為。

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