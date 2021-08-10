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大學招聯會易主 中央大學校長周景揚8月起接棒

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
中央大學校長周景揚。圖／大學招聯會提供
中央大學校長周景揚。圖／大學招聯會提供

大學招聯會召集人任期三年，招聯會宣布，現任召集人、清華大學校長賀陳弘卸任，中央大學周景揚接棒第九屆召集人、靜宜大學校長唐傳義留任副召集人，自今年8月1日起生效。

周景揚表示將延續多元適性選才初衷，他認為理想的社會，應該是每個人做自己感興趣且有能力做的事，不必追求世俗刻板的成功，並懂得利他關懷。接棒之後也期待集眾人之智，精益求精，服務70所會員大學，幫助大學找合適的學生，學生也能就讀符合自己的天賦和興趣的校系。

賀陳弘提到，111大學多元入學方案，在2017年教育部核定公告之前，經過許多年各方面大量研商，權衡所調整的程度與快慢，集思廣益，得來不易。教育特別需要長期的實施積累，才能看見衆人凝聚的智慧發揮效果，他認為高中與大學兩端的運作穩定性很重要，不宜隨時修改制度使教育現場經常變動。

賀陳弘說，教育的主體性要高於政治的考量，制度的修改一定要經過大學、高中長時間分析探討的醖釀沈澱，不宜隨少數意見的即興想法而改變。

教育部 中央大學 清華大學

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