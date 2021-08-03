育兒津貼加碼弱勢家庭卻虧很大 教團籲取消3萬元上限

行政院今年八月起加碼育兒津貼，但中華民國幼教聯合總會指出，現行5至6歲就學補助及弱勢加額補助仍受限上限3萬元的限制，縱使育兒津貼加碼，弱勢家庭的幼兒補助卻因超過補助上限沒跟著「加碼」，甚至生越多、損失越多，恐與蔡政府「0至6歲國家幫忙養」理念背道而馳。

今年八月起2至5歲育兒津貼每月多1000元，一胎可領3500元，也就是說半年（一學期）可補助2萬1000元。中華民國幼教聯合總會長洪懿聲卻表示，110年8月起「教育部提供之5歲幼兒就學補助，比照育兒津貼提高額度」，第1胎1學期補助2萬1000元，第2胎2萬4000元，第3胎以上補助2萬7,000元，但對於經濟弱勢家庭子女補助，仍僅以最高3萬元為上限，並採擇優請領。

洪懿聲說，經濟弱勢家庭子女仍依家戶所得級距，給予弱勢幼兒補助經費，雖然2至4歲育兒津貼加碼至3500元（半年2萬1000元），但教育部卻將原5至6歲經濟家庭弱勢加額補助經費，採限額最高3萬元，讓弱勢的家庭子女受政府補助照顧減少。

洪懿聲呼籲，經濟弱勢家庭更需要政府照顧，政府保障弱勢幼兒受補助經費不應改變，應落實0至6歲均採育兒津貼模式發給家長，5至6歲不宜再以「就學補助」方式，排除未就讀幼兒，無法受「就學補助」照顧權益。

另針對5至6歲就學補助及弱勢加額補助，洪懿聲指出，兩補助不宜受限上限3萬元，否則經濟弱勢家庭幼兒補助，將不因育兒津貼「加碼」，甚至可能損失更大。若以5至6歲第一胎為例，若過去弱勢補助可領1.5萬元，育兒津貼加碼後可領2.1萬元，兩相加後因3萬元上限，一年恐將損失1.2萬的補助。 中華民國幼教聯合總會試算弱勢家庭損益表。圖／幼教總會提供

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