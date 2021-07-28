潘文忠：8成5幼兒園復課 漸漸恢復正常生活

教育部長潘文忠今天表示，全國疫情警戒自昨日降為二級後，已有85%的幼兒園復課，幼兒和家長都漸漸恢復正常的日常生活。他也提到，這次指考以最高防疫規格進行考試，讓4萬考生可以平順健康地應考。

今天是大學指考第一天，潘文忠表示，在疫情影響下，這次大考延後了一次。並用了最高的規格進行考試，試場人數從42人降到20人，以最高防疫準備，讓4萬考生可以平順健康地應考。

潘文忠說，隨著疫情不斷發展，仍有許多不確定性，防疫工作仍不能放鬆。他指出，昨日起，幼兒園、課照中心、補習班及社教館進一步開放。他以全國22縣市4334家幼兒園為例，已有3695家復課，占總數的8成5。

他說，讓幼兒回到學校上課，可減輕家長的負擔，幼兒園則須做好防疫相關準備，讓幼兒和家長回到正常上課的日常生活，補習班和安親班亦同。

潘文忠也提到，過去兩個月來，大多數老師在運用線上教學或直播教學都有所突破，未來可持續引導學生學習善用公私立協力豐富的學習資源。他這段時間也看到很多老師，透過視訊教學、分組學習等優良的教學案例，教育部將蒐集作為教師的觀摩與參考案例。

商品推薦