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曾助罕病兒順利入學34年始終如一 彭麗琦校長獲師鐸獎

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆仁愛國小彭麗琦校長獲今年教育部師鐸獎。圖／基隆市政府提供
基隆仁愛國小彭麗琦校長獲今年教育部師鐸獎。圖／基隆市政府提供

基隆仁愛國小彭麗琦校長獲今年教育部師鐸獎，她從事教職34年，從教師到校長都堅持以學生為本的理念為教育方針，多年前曾協助一名罕病兒學生順利入學，以同理心化解校內主任、老師、其他家長的憂慮，一路走來始終如一。

彭麗琦回憶，多年前一個酷熱的9月，一位媽媽牽著4歲有罕見疾病的學生的手站在校長室門口，因為皮膚會發癢、脫皮、怕熱、進食要特別照料，生長遲緩無法爬樓梯，開學第一天就被其他園所的老師以安全為理由拒絕她入學。

彭麗琦校長了解情形後，認為教育是育人、助人的工作，以同理心化解校內主任、老師的憂慮，再共同面對其他家長可能的抗議和轉學，家長和教師不再視小敏如玻璃娃娃般害怕，讓學生終於如願入學，並很快的融入幼兒群體中，對於學校的課程活動，雖然行動較緩慢卻充滿興趣積極參與。

她說，其他幼兒和家長也接納這位學童，學校成為幸福的教育園地；該校園主任更因此於隔年榮獲基市特殊優良教師的殊榮，找到身為教師的價值與榮耀。　　

彭麗琦教育職涯34年，以「我是老師我驕傲」榮獲師鐸獎肯定，她表示，教育的價值是幫助學生認識自己、發展潛能，成為一個有自信、能思辨、熱愛生命能參與社會的人，也希望帶給孩子學習的快樂。

彭校長不斷學習增加她在教育生涯的能量，特教的知識讓她認識多元與差異、輔導的背景讓她了解同理與關懷，碩博士的課程與教學專業，讓她在轉型的課程領導中更有理念與方法。

彭麗琦長期推動閱讀教育、優良教學教案、行動研究、科技創新教學；到參與縣市輔導團運作、精進教學計畫、12年課綱前導學校，以及學校創新經營的「閱讀磐石」、「教學卓越獎」、到近年親子天下「創新領袖獎」，都是和志同道合的夥伴共同努力。

教育處表示，彭校長一路以來始終如一，展現專業與熱情，以成為一位教師為榮造福無數學子，實至名歸。

基隆仁愛國小彭麗琦校長獲今年教育部師鐸獎。圖／基隆市政府提供
基隆仁愛國小彭麗琦校長獲今年教育部師鐸獎。圖／基隆市政府提供
基隆仁愛國小彭麗琦校長獲今年教育部師鐸獎。圖／基隆市政府提供
基隆仁愛國小彭麗琦校長獲今年教育部師鐸獎。圖／基隆市政府提供

師鐸獎 親子天下 罕見疾病

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