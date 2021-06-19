快訊

無畏疫情變數 台封測廠下半年訂單爆量

南高屏大雨特報！ 對流雲系發展旺 慎防短延時強降雨

做最壞打算 台東部分學校要學生準備長期線上教學

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導
圖為線上教學示意圖，非新聞當事人。記者黃寅攝影／報系資料照
圖為線上教學示意圖，非新聞當事人。記者黃寅攝影／報系資料照

疫情持續，台東縣部分學校不看好下學期可恢復正常教學，已做最壞打算，近期陸續要求學生開通線上教學帳號，準備讓線上教學成為下學期開學後短期內的常態教學模式，有備無患。

目前線上教學主要分為2種，一種是教師錄製教學內容後上傳到雲端或YOUTUBE，學生事後再觀看學習，以小學居多；另一種則是即時的線上教學，多數為國、高中生。當然小學也有部分教師早已採用線上教學。

「這是不得已的作法」，有教師說，線上教學隔著一個螢幕，效果不如在課堂，但至少可即時互動掌握學生的反饋，只是有的學生家中線路不好，上網查資料、玩個小遊戲還可以，視訊教學上恐怕會有問題，令人頭痛

疫情 頭痛 台東

延伸閱讀

兄弟姐妹共用電腦上課好煩惱 企業慨捐平板助國小學子

陳威全偏鄉創作營改線上教學 30名額吸3國申請

遠距線上教學怎麼教？ 六步驟建立課堂「儀式感」、活絡與學生「互動感」

物理治療師線上教學！身體鬆不了？居家核心伸展

相關新聞

停課滿月 部分學生「線上」失學

全國「停課不停學」滿一個月，卻仍有學生因沒有行動載具，或是手機網路沒有吃到飽，導致有時沒上線，短暫失學狀況層出不窮。教師...

輔英科大校安人員被抓去做軍訓室業務 教部查確有違規

台灣高等教育產業工會近來卻接獲輔英科大會員集體檢舉，發現校方竟違規挪用獲教育部補助的學輔校安專業人力，要求其轉做學校「招...

9成5高中師線上教學 學生想借平板卻因「有手機」拒借

全國「停課不停學」滿一個月，全國教師工會總聯合會近期針對高中職教師線上教學進行問卷調查，發現目前恐有上千名學生因設備不足...

做最壞打算 台東部分學校要學生準備長期線上教學

疫情持續，台東縣部分學校不看好下學期可恢復正常教學，已做最壞打算，近期陸續要求學生開通線上教學帳號，準備讓線上教學成為下...

防疫費用高 境外新生恐減2成

疫情嚴峻，境外新生入學須負擔防疫旅館、自主健康管理費用近新台幣4萬元，相當於1個學期學費，明道大學估計境外新生因此報到率...

全國健康體位特優學校在台南 大獅帶小獅健走成特色

教育部健康體位績優學校出爐，全國13所學校獲獎，台南市仁愛國小舉辦運動競賽、建置運動地圖、推行健康校園宣言等措施，脫穎而...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。