做最壞打算 台東部分學校要學生準備長期線上教學

疫情持續，台東縣部分學校不看好下學期可恢復正常教學，已做最壞打算，近期陸續要求學生開通線上教學帳號，準備讓線上教學成為下學期開學後短期內的常態教學模式，有備無患。

目前線上教學主要分為2種，一種是教師錄製教學內容後上傳到雲端或YOUTUBE，學生事後再觀看學習，以小學居多；另一種則是即時的線上教學，多數為國、高中生。當然小學也有部分教師早已採用線上教學。

「這是不得已的作法」，有教師說，線上教學隔著一個螢幕，效果不如在課堂，但至少可即時互動掌握學生的反饋，只是有的學生家中線路不好，上網查資料、玩個小遊戲還可以，視訊教學上恐怕會有問題，令人頭痛。

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