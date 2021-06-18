線上「停課不停學」滿月 師憂數位落差釀M型化發展

因應疫情三級警戒，全國自5月19日起「停課不停學」，各級學校實施遠距教學已經一個月，陸續有學校發現線上學習有突發狀況，再加上偏鄉與非山非市地區學生長期的數位落差問題，長期遠距教學，恐拉大學習差距。有教師表示，現在的差距不再以城鄉來分，而是數位落差，若孩子本身學習力較低落，未來恐出現M型化發展。

國民黨智庫今早召開「疫情對教育的衝擊—停課不停學的危機」線上記者會。國家政策研究基金會教文體育組召集人高永光表示，常說做事有先知先覺，現在卻是無知無覺。全球有20億學子因疫學習受影響，表面看起來沒停學，但學習品質卻在下降。而在台灣，雖說硬體設備有困難可跟學校借，但台灣數位發展情況不均，全台只有四分之一鄉鎮市有完善設備，量能不足。

全國家長團體聯盟日前發起問卷調查，收集4005名家長意見，其中子女數為2人及國小占五成七；發現在家沒有足夠電腦或網路設備的學童，學習成效差；有34％學童須課業指導，但醫療防疫人員無法給予子女足夠的學習支持。

全國家長團體聯盟媒體公關主委王文賓表示，不管實體課或線上課，大家都在思考如何有效學習？且線上教學挑戰更大，學生態度僅是基本。另外，這學期評量至少有兩次段考，若到了下學期還繼續「停課不停學」，不管是教學或評量方式，是未來要更深層思考的問題。

王文賓也提到，現在因為線上直播，很多家長空間不大，孩子在旁學習，家長在旁工作，兩人在同一個環境，可能互相干擾，家庭摩擦也變多，過去還有班親會能讓親師溝通，現在較為缺乏。先前也有針對新竹市家長老師調查，有學校不管在網站或是通訊群組，若能明確讓家長知道老師的教學計畫，確實比較能放心。

台灣教育人員產業工會理事長楊益風則表示，現在的差距不再以城鄉來分，而是數位落差。另外，多數學校設備到位，但自從線上教學後，有些老師不是不會用手機，而是覺得手機是殘害人的工具，家長的認知落差也大，大家都還在調適。

目前國內將一路停課到暑假，開學是否繼續停課仍是未知。楊益風說，若真要復課，也建議可比照國外輪流復課，降低學生在學校群聚的時間；另針對染疫師生，也要進行心理輔導，給予相應支持。

「窮不能窮教育，苦不能苦孩子」，台北市教師職業工會理事長葉青芪表示，線上教學在疫情之下會變成常態，這無法避免。另外，教學現場也發現，年級越低的孩子，需要家長協助的部份也就越大，因此親師互動現在變成「少量多餐」，讓家庭教育跟學校教育能有所連結，也是新教育的目的。

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