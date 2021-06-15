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美國高調宣布贈「80瓶疫苗」給這國 網傻眼：後面少了幾個零？

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日本學生報名我國大學人數增 大學主管點出2原因

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
報名國內大學的國際生人數再創新高，銘傳大學比去年同期成長五成，清華大學碩博生報名人數成長五成。本報資料照片
報名國內大學的國際生人數再創新高，銘傳大學比去年同期成長五成，清華大學碩博生報名人數成長五成。本報資料照片

各大學分頭招收今年9月入學的國際生，不少學校5月底截止報名，並說報名人數再創新高，銘傳大學比去年同期成長五成，清華大學碩博生報名人數成長五成，台灣師範大學報名人數和去年相當，吸引力不減。按國別分，日本學生尤其變多，大學主管分析，近年日本生青睞我國更勝中國大陸，加上該國疫情嚴峻，更多人想逃出國留學。

海外聯合招生委員會今年2月表示，110學年（今年9月開學）僑生與港澳生報名我國大學人數大幅成長，近7000人報名個人申請，比去年成長三成三；香港學生增加685人是大宗。各大學接著對外招收其他國家國際生，銘傳大學等校也發現報名人數創新高。

按國別分，銘傳大學國際教育交流處長劉廣華表示，報名者還是以馬來西亞、印尼、越南三大東南亞國家為大宗，而日本雖然人數不多，不過和往年相比是「有感提升」。日本接受台灣教育的速度比較慢，要花很多時間接觸、參觀、辦說明會，經過很多活動之後才能促進認同。正就讀銘傳大學的日本學生約80人，學校花了十年努力才達成。

文化大學也看到日本生變多的趨勢，教務長方元沂推估，許多日本生本來要到中國大陸讀書，因疫轉往台灣，帶動國內大學招生。

日本政府曾發表日本赴海外留學情形，來台人數約9000人，約比上一次統計增一成。

不過，多名大學主管擔憂，報名期間我國疫情相對和緩，如今疫情狀況變差，甚至比鄰國還不穩定，最後有多少人願意來，沒人敢斷言。他們期盼國人疫苗接種率盡快提升，打造安全的環境，才能增加國際生報到率。

雪上加霜的是，中國大陸已宣布下一學年持續禁止陸生來台，只開放已經在台就讀大學的陸生升讀台灣研究所，是第二年實施禁令。一名大學主管嘆「只能更積極把握其他國家的生源。」

台師大國際事務處長劉祥麟說，學校能做的就是盡早準備來因應疫情變化，這個月底就會開會決定境外生入境細節。若疫情持續，將比照今年規畫安排安心就學措施，讓國際生先在線上學習一學期，或可保留入學一到兩學期。

日本 疫情 銘傳大學

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