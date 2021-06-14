北市加碼推校園7大紓困措施 建教生可領2萬4000元

為扶助建教生、教育產業及員工穩定就業，台北市教育局表示，針對「家長學生」、「教育產業」、「學校合作單位」及「場地減租」等4大面向，同步推出7大加碼紓困措施。

教育局表示，北市建教生5月18日起全數召回在職場工作的建教合作生並配合停止職業訓練，返家進行線上教學。考量建教生於停課期間無法領取合作機構所提供之生活津貼者，為照顧有經濟需求的學生，提供每人2萬4000元之補助，計有622名建教生受惠，補助經費總計1492萬8000元。

教育局表示，考量教育部紓困方案針對私幼提供教職員工每人最高薪資4萬元補助，提出加碼補助，幼兒家長因疫情影響於本學期未超過三分之二前提出離園，幼兒園依規定退還學、雜費之三分之一，補貼幼兒園維持營運成本，尤其場租等開銷補助金額為每名離園幼兒以5000元計算。

教育局表示，現行公立國小課後委外校數共計27校、受託單位共計11間，補助受託辦理3校以下之受託單位10萬元、受託辦理3校(含)以上之受託單位20萬元。兼任鐘點特教助理員人力服務，補助每人停課期間遭減少工時×時薪×60%，統計約有224校(園)572名特教助理員受惠；倘中央後續宣布特教助理員補助，則擇優辦理。

教育局表示，公辦公營自設廚房7校廚工薪資及午餐運作成本，以110年5月至7月期間每個員額最高補助學校4萬元，以及補助團膳業者已備食材成本損失等補助。此外，加碼提供北市209校午餐17家團膳業者契約保障，即日起至110年6月23日止，可向學校提出申請，學校將依午餐契約延長履約期限，得延一學期。

教育局表示，學校委外場館租金減免，自110年5月15日起停止營運，委外營運廠商得申請紓困，包含減收租金及權利金50%、免收依令停業及自主停業期間之租金及權利金或延後繳納租金及權利金最長12個月。此外，實驗教育團體、機構租借學校空間，自110年 5月1日至110年7月31日止免收使用費，後續視疫情狀況評估是否延長。

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