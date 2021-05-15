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協助南投偏鄉學生 台中科大成立科技英文師培中心
南投縣位處山區，多數學校皆偏鄉小校，資訊教育對於偏遠孩童發展影響甚鉅，台中科大長期推動資訊教育普及化，決定響應成立科技英文培訓中心，期待透過培育大學生英語和程式語言教學，促成更多大學生陪伴偏鄉學校學童學習科技英文應用。
台中科技大學校長謝俊宏校與英國BBC micro:bit教育基金會簽署MOU合作意向書，在台中科技大學語文學院成立科技英文大學生師培中心，為新的雙語教學模式揭開序幕。
謝俊宏說，台中科大校友遍及各地，深受各界企業肯定，因應全球化競爭趨勢下，更積極培養學生跨領域能力。這次與英國BBC教育基金會共同成立科技英文師培中心，將可持續培訓出國中小第一線教育現場所需之雙語教育種子教師，推動中部地區國中小學發展英語+程式語言的雙語教學，善盡台中科大社會責任。
語文學院院長邱學瑾說，國際通用語言除英語外，其實還有程式語言，因為兩種語言皆以英文詞彙組成。科技英文師培中心的成立，有計畫地推動各項訓練課程，讓原本英語能力優異的學生能利用本身的語言優勢結合科技，逐步習得程式語言的編寫、運用與教學能力，開創出更多未來發展的可能性。
代表英國BBC micro:bit教育基金會參與簽署MOU的OURSTEAM奧斯丁經理林宏哲說，micro:bit微型電腦導入台灣僅3年多的時間，已經廣泛使用於國中小第一線科技教育現場，不過許多學校反映除了導入設備之外，目前教學現場更欠缺能夠協助教學的師資人力。
能夠與台中科技大學成立科技英文師培中心，相信必能培育出許多優秀的種子教師參與國中小嶄新的雙語授課模式，輔導孩子們同時對英語及程式語言產生學習興趣，讓孩子們從小培養國際競爭力與全球接軌。
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