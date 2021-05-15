協助南投偏鄉學生　台中科大成立科技英文師培中心

南投縣位處山區，多數學校皆偏鄉小校，資訊教育對於偏遠孩童發展影響甚鉅，台中科大長期推動資訊教育普及化，決定響應成立科技英文培訓中心，期待透過培育大學生英語和程式語言教學，促成更多大學生陪伴偏鄉學校學童學習科技英文應用。

台中科技大學校長謝俊宏校與英國BBC micro:bit教育基金會簽署MOU合作意向書，在台中科技大學語文學院成立科技英文大學生師培中心，為新的雙語教學模式揭開序幕。

謝俊宏說，台中科大校友遍及各地，深受各界企業肯定，因應全球化競爭趨勢下，更積極培養學生跨領域能力。這次與英國BBC教育基金會共同成立科技英文師培中心，將可持續培訓出國中小第一線教育現場所需之雙語教育種子教師，推動中部地區國中小學發展英語+程式語言的雙語教學，善盡台中科大社會責任。

語文學院院長邱學瑾說，國際通用語言除英語外，其實還有程式語言，因為兩種語言皆以英文詞彙組成。科技英文師培中心的成立，有計畫地推動各項訓練課程，讓原本英語能力優異的學生能利用本身的語言優勢結合科技，逐步習得程式語言的編寫、運用與教學能力，開創出更多未來發展的可能性。

代表英國BBC micro:bit教育基金會參與簽署MOU的OURSTEAM奧斯丁經理林宏哲說，micro:bit微型電腦導入台灣僅3年多的時間，已經廣泛使用於國中小第一線科技教育現場，不過許多學校反映除了導入設備之外，目前教學現場更欠缺能夠協助教學的師資人力。