技優保送名額大減7成 全教總憂技能國手權益受損

高二全心投入技能國手培訓，高三才發現沒有保送名額。全國教師工會總聯合會高中職委員會主委張瓊方說，這就是技能國手今年碰到的問題，第一版「技優保送」簡章公告時，高達11個群科名額為0，衝擊國手升學權益。全教總呼籲教育部至少在招生前兩年公告名額，且應設有一定的技優保送名額。

張瓊方說，能透過技優保送管道升學的高中生雖然不多，每年不到1000人，但他們高二投入培訓，每年訓練時間甚至超過12小時，很難兼顧課業，最適合憑競賽成績，透過技優管道升大學。全教總統計，技優保送名額連年下滑，從101學年的633名，下滑至110學年的204名，減幅近七成。

技專校院招生委員會聯合會去年12月底公告第一版技優保送簡章，餐飲、食品、幼保、家政、化工、土木、園藝、林產（甲）、林產（乙）、農場經營、商業共11個類別的技優保送名額。張瓊方說，經教育部急就章，這些群科恢復為至少有1名，不過較往年少，比如商業類僅8名，比兩年前少了6個名額。

全教總理事長侯俊良形容，這些年來技優保送的名額增減比率不一，讓技高師生每年面臨簡章公告，心情就像洗三溫暖、看賭盤。

張瓊方說，技優保送招生名額雖由各科技大學自主規畫，但依照大學法第25條第1項、第2項，及「專科學校法」第31條第2項規定，仍須經教育部最終核定。教育部責無旁貸，應盤點各競賽職種與其對應招生科系間的關係，確保各競賽職種有基礎的技優保送名額。

第二，張瓊方呼籲，至少應保障最遲於學生高二投入訓練時，就能確認其高三投入職種的保送名額。保送名額的多寡，將直接影響學生是否要投入訓練。但技優保送名額常常每年不一，不利學生與家長做出有利判斷，而後果卻要學生承受，極為不妥。

一名參與招生規畫的成員指出，教育部110學年推動招生新制，技優生入學後要納入專班或類專班就讀，以接受更適性的教育，改善技能選手學習不適應、休退率高等問題。

他說，若要成立專班，人數須有一定規模，但符合技優保送的學生數較少，導致部分學系取消名額。