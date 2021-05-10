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潘文忠：學習歷程檔案不延後實施 採滾動式調整

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
立法院教育及文化委員會今天研議解凍教育部35項預算，教育部長潘文忠（右）備詢。記者潘乃欣／攝影
立法院教育及文化委員會今天研議解凍教育部35項預算，教育部長潘文忠（右）備詢。記者潘乃欣／攝影

立法院教育及文化委員會今天研議解凍教育部35項預算，立委李德維詢問有關考招預算一案，指出學測難易度不穩定等問題仍存在；立委高虹安說，今年5月3日又傳出高中學習歷程檔案上傳系統當機，全國截至目前已當機多次，不夠穩定。

去年底，多名立委質疑搭配108課綱的高中學習歷程檔案和111學年考招新制成效，決議凍結1500萬元預算，是教育部一般行政和高等教育中被凍結最多的項目。立法院並要求教育部進行專案報告，才能動支。

教育部長潘文忠今天表示，教育部委託台灣大學社會系主任林國明深入第一線，執行「作伙學」計畫了解學習歷程檔案執行問題。目前教育部已根據計畫結果逐步調整，包括放寬上傳容量上限、延後上傳時程，之後還會依實際情形滾動式調整。

李德維追問，滾動調整內容有沒有包括「延後實施學習歷程檔案」？潘文忠否認，並說學習歷程檔案不是全新，它和現行的書審資料相當。

至於如何改進學測穩定度，潘文忠表示，學測總共有五科，目前只有數學有落差，其餘四科維持穩定，教育部將於今年7月底舉辦學測試考，讓111學年考生適應新型考題，也將支持大考中心持續發展題庫。

教育部高教司長朱俊彰表示，教育部2017年起協助大考中心建置大學學測、指考題庫，也發現使用題庫的題目後，鑑別度和難易度相對穩定，希望逐步拉高各科使用題庫率。教育部一年約補助大考中心6000萬元，執行試題研發、題庫建置等項目。

111學年新型學測、分科測驗將上路，改採「卷卡合一」制，印務成本較高，恐須調漲報名費。朱俊彰表示，教育部會盡量支持大考中心，不會做漲價。


教育部 學測 潘文忠

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