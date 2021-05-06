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教甄奇觀！千人搶考一般師 雙語教甄卻沒人要來

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
近年政府大力推動雙語政策，各縣市推出英語體驗課程，也開始在體育、美術、生活科技等非「學科」領域開出雙語教師缺。記者趙宥寧／攝影
近年政府大力推動雙語政策，各縣市推出英語體驗課程，也開始在體育、美術、生活科技等非「學科」領域開出雙語教師缺。記者趙宥寧／攝影

每年五月是教師甄選的季節，除了剛從師培畢業的「準」教師會來參一腳，全國近十萬名流浪教師也準備開始南征北討，但即便各縣市開出上百名正式教師缺，仍是一位難求。近年政府大力推動雙語政策，不少縣市也開始在體育、美術、生活科技等非考科領域開出雙語教師缺，但報考人數少，為顧及教育品質，各縣市也寧缺勿濫，雙語教師連年「招不滿」。專家認為，雙語師培生多還在讀大學，預估兩、三年後才會出現報考潮。

以雙北為例，去年台北市國中、國小共開出91個雙語缺，最後僅招聘到22人，新北市前年起在國中開缺，最後也沒招滿；今年各縣市教甄報名陸續截止，台北市一口氣在國小100個雙語教師缺，卻只有33人報考，並不如預期，新北市今年擴招國小雙語教師，保守開出18缺個額，初步統計僅25人報名，美術科缺額還比報名人數多。今年雙北勢必又招不滿，恐怕還是得找代理教師「暫」填空。

一名國小校長分析，雙語師資除了要具備合格教師證書，還要具有英語CEF架構B2級的條件，但過去師培缺乏同時具備這兩種能力的人才，不少學校的英語畢業門檻至多到中級，符合資格的考生並不多。

台灣師範大學師資培育學院院長洪儷瑜表示，過去雙語師資培育管道、人數都不多，教育部近幾年才投注較多資源在師培端，開設雙語師資班，但這些師資生，目前也才大二、大三，至少要兩、三年後才能銜接職場。

洪儷瑜也提到，早年普設特殊教育教師及輔導教師，也曾因教師市場不夠大，短暫供需失衡，有些縣市缺額比報考人數還多，「但沒有（雙語）這麼離譜」。目前台師大也針對大五畢業生開設雙語教學工作坊，培養各領域學生課室英語的教學應用能力。

也有教師去年順利上榜，卻非該領域科班出身。一名去年考上雙語藝能科的教師坦言，自己是英語專長，從沒接受過藝術訓練，教甄前拚命找參考書，試著把一些藝術內容「中翻英」，自行研發教案，真正考上後才發現惡夢來臨，學校高舉雙語大旗招生，雙語資源卻少得可憐，教材、教案常得自己煩惱。

今年各縣市教甄報名陸續截止，台北市一口氣在國小100個雙語教師缺，卻只有33人報考。圖／取自台北市教育局網站
今年各縣市教甄報名陸續截止，台北市一口氣在國小100個雙語教師缺，卻只有33人報考。圖／取自台北市教育局網站


教育部 代理教師 雙語政策

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