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媽媽學者忙育兒 科技部年砸2億元代聘研究幫手

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
科技部次長林敏聰（圖）送母親節禮物，女性學者自醫師診斷懷孕起至小孩三歲間，可向科技部申請補助，替自己的科技部計畫增聘至多一名研究助理或博士後研究員。記者潘乃欣／攝影
科技部次長林敏聰（圖）送母親節禮物，女性學者自醫師診斷懷孕起至小孩三歲間，可向科技部申請補助，替自己的科技部計畫增聘至多一名研究助理或博士後研究員。記者潘乃欣／攝影

母親節將至，科技部宣布今年5月新制上路，女性學者自醫師診斷懷孕起至小孩三歲間，可向科技部申請補助，替自己的科技部計畫增聘至多一名研究助理或博士後研究員；未執行科技部計畫者，可以每年一次隨到隨審方式提出專題研究計畫申請，擇優補助。

科技部統計，全國科技部計畫中僅有27.1％的女性主持人，工程領域占10.3％是最低，其次是自然領域16.3％、生命科學領域31.3％、人文領域42.9％。科技部次長林敏聰表示，學者當了媽媽後，在小孩一到三歲時尤其忙碌，很難兼顧研究和托嬰，想到要接送小孩就頭大。

林敏聰表示，近日科技部為此修正補助專題計畫作業要點，今年5月起，女性學者自醫師診斷懷孕起至小孩三歲間，可向科技部申請補助，替自己的科技部計畫增聘至多一名研究助理或博士後研究員；未執行科技部計畫者，可以每年一次隨到隨審方式提出專題研究計畫申請，擇優補助。

科技部綜合規畫司司長林廣宏補充，科技部統計往年數字，一年至多500名執行科研計畫的女性學者生育，因此每年編列2億元預算來支持此計畫。

林敏聰說，科技部要求學者申請計畫時附上近五年績效，若生育可延長兩年，也就是附上近七年研究績效，是較被動的方式。如今進一步採積極補助，讓女性學者育兒期間也能兼顧研究。

另外，林敏聰指出，科技部近期也成立各領域的女性工作小組，藉由各領域社群組織的建立，增進女性科研人員之間的良性互動，彼此傳承、交流及分享相關經驗。希望我國科研人才不分性別，都能充分發揮其專長，提升整體科技發展動能。


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