快訊

台北車站某大樓有確診者？柯文哲脫口：是新光大樓

聽新聞
test
0:00 / 0:00

漢詩吟唱比賽開跑 游錫堃感嘆母語流失嚴重

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
台語漢詩吟唱比賽開跑，立法院長游錫堃上台致詞。記者李承穎／攝影
台語漢詩吟唱比賽開跑，立法院長游錫堃上台致詞。記者李承穎／攝影

今年適逢「台灣文化協會」成立100週年，由義美文教基金會主辦、信民協會執行的「2021蔣渭水台語漢詩吟唱賽」即日起受理報名。立法院長游錫堃出席發布記者會，感嘆母語流失，並回憶起30年前擔任宜蘭縣長時推動母語的艱辛，當年禁說方言政策下，仍有人受罰，「連縣長的兒子都被罰」，如今台語面臨很大危機，需要好好保存。

游錫堃、文化部長李永得、教育部政次蔡清華、義美文教基金會執行董事高志明等人出席，立法院為指導單位，今天記者會上除了東吳大學中文研究所1年級學生莊岳璘吟唱外，游錫堃與民眾黨立委邱臣遠也當場表演漢詩吟唱。

游錫堃致詞時說，台語是很多人的母語，但許多年輕學子卻都不會講，過去禁說方言政策，說母語要被「掛狗牌」，直到30年前他擔任宜蘭縣長，第一個推動開放方言，但開放後仍有人受罰，當年教育部還派8大督學去宜蘭督導，議會上本土語言的預算也全部刪除，推行母語窒礙難行。

游錫堃說，台語教育若不打拚，會越來越式微，尤其韓國、日本和越南也都推行漢詩吟唱，都用自己的母語，台語也要好好保存起來。

李永得說，漢詩吟唱是綜合性跨領域表演，包括文學、音樂、表演藝術和語言之美，年輕一代母語越來越流失，政府還有很大努力空間，文化部全力支持這項活動，未來也會考慮用客語來辦比賽，展現漢詩吟唱之美。

蔡清華說，他是嘉義人，小時候看棒球時，比賽單位介紹出場球員都用台語，讓他在觀眾席都熱血沸騰，台語用得好，可以抓住觀眾的心，教育部從國小到高中都有部定課程，教授本土語言，未來漢詩比賽還可以用台灣詩人寫的詩詞。

主辦單位指出，希望透過台語漢詩吟唱賽，鼓勵年輕一代提升文學修養，推廣吟唱藝術、增進對本土語言的學習與使用，歡迎全國公私立高中職合於資格的同學報名參加，首獎得主將可獲得20萬元的獎學金。

主辦單位表示，比賽分初賽﹑複賽﹑決賽三個階段進行。初賽自5月3日至7月30日受理報名，從中優選30名，參加9月4日於雲林百年庭園三秀園舉行的複賽。複賽前20名進入決賽，10月2日決賽在公視臺語台攝影棚舉行，並於10月16日在立法院舉行頒獎典禮。

台語漢詩吟唱比賽開跑。記者李承穎／攝影
台語漢詩吟唱比賽開跑。記者李承穎／攝影

台語 游錫堃 語言

延伸閱讀

參與成吉思汗祭典 李永得：應尊重不同族群主體性

游錫堃主持「文化藝術獎助條例修正草案」等案協商

柯建銘答應成立疫苗調閱小組 藍允周四協商文獎條例

聯合報社論／游錫堃還記得憲政，蘇貞昌只記得權力

相關新聞

補習上到深夜！ 他嘆「現在學生太可憐」：還好我七年級生

許多父母為了拉高子女和競爭力，安排許多課後補習和才藝進修班，讓孩子傍晚從學校離開後，還得一路上到將近深夜。一名網友就表示，看見已經晚上11點多了，補習班的學生竟還不能離開，不禁感嘆「現在學生真的很可憐」並慶幸自己是「七年級生」，貼文一出引發熱議。

漢詩吟唱比賽開跑 游錫堃感嘆母語流失嚴重

今年適逢「台灣文化協會」成立100週年，由義美文教基金會主辦、信民協會執行的「2021蔣渭水台語漢詩吟唱賽」即日起受理報...

教改、少子化…補教熱潮未歇

教育部統計，國中生每十人就有六人補習，高中生平均每三人就有一人補習，補習費支出也上揚。依據教育部統計，一○三學年平均每名...

竹縣大肚國小橫山國中射箭隊 全國青年盃奪3金2銀3銅

新竹縣橫山鄉大肚國小、橫山國中射箭隊，參加全國青年盃射箭錦標賽，奪下3金2銀3銅的佳績，總成績分別獲得國小組冠軍、國中組...

南投縣第3座！公辦公營長福實驗國小 課程鬆綁開始招生

南投縣國姓鄉有一所特別的小學，是全縣首座非原住民區公辦公營的長福國小，經過2年籌備後，校方上午舉行招生說明會說，「在這裡...

台中供5停2還能上游泳課？ 教局：未禁私立游泳池營業

浪費示範？台中市供五停二限水情況進入第4周，傳出部分國小游泳能力課程照常上課完全不受影響。台中市議員張耀中表示，接到家長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。