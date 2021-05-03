漢詩吟唱比賽開跑 游錫堃感嘆母語流失嚴重

今年適逢「台灣文化協會」成立100週年，由義美文教基金會主辦、信民協會執行的「2021蔣渭水台語漢詩吟唱賽」即日起受理報名。立法院長游錫堃出席發布記者會，感嘆母語流失，並回憶起30年前擔任宜蘭縣長時推動母語的艱辛，當年禁說方言政策下，仍有人受罰，「連縣長的兒子都被罰」，如今台語面臨很大危機，需要好好保存。

游錫堃、文化部長李永得、教育部政次蔡清華、義美文教基金會執行董事高志明等人出席，立法院為指導單位，今天記者會上除了東吳大學中文研究所1年級學生莊岳璘吟唱外，游錫堃與民眾黨立委邱臣遠也當場表演漢詩吟唱。

游錫堃致詞時說，台語是很多人的母語，但許多年輕學子卻都不會講，過去禁說方言政策，說母語要被「掛狗牌」，直到30年前他擔任宜蘭縣長，第一個推動開放方言，但開放後仍有人受罰，當年教育部還派8大督學去宜蘭督導，議會上本土語言的預算也全部刪除，推行母語窒礙難行。

游錫堃說，台語教育若不打拚，會越來越式微，尤其韓國、日本和越南也都推行漢詩吟唱，都用自己的母語，台語也要好好保存起來。

李永得說，漢詩吟唱是綜合性跨領域表演，包括文學、音樂、表演藝術和語言之美，年輕一代母語越來越流失，政府還有很大努力空間，文化部全力支持這項活動，未來也會考慮用客語來辦比賽，展現漢詩吟唱之美。

蔡清華說，他是嘉義人，小時候看棒球時，比賽單位介紹出場球員都用台語，讓他在觀眾席都熱血沸騰，台語用得好，可以抓住觀眾的心，教育部從國小到高中都有部定課程，教授本土語言，未來漢詩比賽還可以用台灣詩人寫的詩詞。

主辦單位指出，希望透過台語漢詩吟唱賽，鼓勵年輕一代提升文學修養，推廣吟唱藝術、增進對本土語言的學習與使用，歡迎全國公私立高中職合於資格的同學報名參加，首獎得主將可獲得20萬元的獎學金。