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台糖豬肉複檢出瘦肉精 朱立倫：中央心態要改變

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
農曆年前最後一個上班日，國民黨主席朱立倫（中）、桃園市議員凌濤、國民黨發言人楊智伃今在中央黨部現場揮毫寫下「龍舞探吉」與桃園市府春聯「龍來桃喜」字樣，共同慶祝新年。圖／國民黨提供
農曆年前最後一個上班日，國民黨主席朱立倫（中）、桃園市議員凌濤、國民黨發言人楊智伃今在中央黨部現場揮毫寫下「龍舞探吉」與桃園市府春聯「龍來桃喜」字樣，共同慶祝新年。圖／國民黨提供

台中市檢出台糖梅花肉片含禁用瘦肉精西布特羅風波，啟動兩路複驗，分由台中市、衛福部食藥署進行。食藥署今天公布結果，檢出西布特羅0.001ppm。國民黨主席朱立倫今天表示，中央部會要改變心態，不要再「綠能你不能」，如果再用過去的標準，新一屆國會絕對強力監督到底。

朱立倫表示，綠營認為只要是台中市測出來的瘦肉精就是不對的，結果一而再、再而三站在廠商的角度，不站在民眾的角度；今天果然食藥署跟台中市政府再測，還是驗出瘦肉精，可能行政院或者是中央部會要改變心態，不要再綠能你不能。

此外，下一屆中常委改選，候選人首次出現不足額，有立委表示未來重心要放在立法院，媒體詢問，是否會擔心立法院的光芒蓋過黨中央？朱立倫說，國會54席黨團成員，現在是最關鍵、最重要的力量，另外15位地方縣市長，本來就是目前在各地執政與民眾權益影響最大的兩大主軸，他希望都能發揮最大的功能，讓民眾能過好日子。

朱立倫說，國民黨只是一個平台，本來主席可以指定常委6到11席，過去他指定都是不足額，所以加起來絕對是已經很多數字了，所以這個沒有問題。對於中常委的募款責任額，也已改變相關規定，只要登記參選或公職，都要看募款責任額是否完成，而且還要繳交保證金，第一年的募款責任額就是保證金。

農曆年前最後一個上班日，朱立倫今在中央黨部現場揮毫寫下「龍舞探吉」與桃園市府春聯「龍來桃喜」字樣，共同慶祝新年。朱立倫表示，祝福大家龍年「龍舞探吉」都有賺錢，春到、福到、吉祥到，也希望國民黨不斷改革，更團結、更年輕，贏得更多民眾支持。

由於桃園市長張善政今年送的2024春聯印了「龍來桃喜」，被指諧音像「討死」、「討錢」、「毒死」等，很觸霉頭，因此遭到退貨。朱立倫也反擊，批民進黨不會存好心、說好話，反而雙標，「桃喜」不是第一次出現在桃園，他作為老縣長以前就常看到，應該用吉祥如意的正面角度解讀，但民進黨或綠營朋友卻很奇怪，竟利用春聯進行政治攻擊。

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