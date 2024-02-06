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中央稱未檢瘦肉精 羅廷瑋要求食安辦明下午給資料

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委羅廷瑋。圖／羅廷瑋辦公室提供
國民黨立委羅廷瑋。圖／羅廷瑋辦公室提供

台中市政府日前公布抽檢台糖安心豚梅花肉片，驗出瘦肉精，中央駁未檢出。國民黨立委羅廷瑋今表示已發函行政院食品安全辦公室，要求明日下午5時前提供相關資料。

台中市政府上月15日抽驗台糖產出的豬肉產品，台糖安心豚豬肉片被驗出依法為不得檢出的瘦肉精西布特羅（Cimbuterol）0.002ppm。

2月4日，行政院食品安全辦公室舉行記者會，表示採樣45件樣本涵蓋畜牧場、飼料、同批肉品、業者自行送驗肉品皆未檢出乙型受體素。

對此，羅廷瑋發函行政院食安辦公室，針對該辦公室4日聲稱「台糖安心豚梅花肉片」45件様本均未檢出含有瘦肉精「西布特羅」，要求明日下午5時前送該45件様本檢測「西布特羅」的檢驗報告，並須註明檢驗單位、檢驗批號、檢驗日期、肉品取樣點、肉品部位、檢驗方法、偵測（定量）極限值及檢驗結果等可供追溯的訊息等相關資料，徑復羅辦。

羅廷瑋表示，台中市政府的實驗室是經過食藥署認證的，他反問，是用什麼機器驗的？是否可以去質疑機器靈敏度有問題？例如：將一錢的戒指放在菜市場肉販的磅秤，磅秤絕對不會對戒指重量有反應，但如果是放在銀樓的秤子上就會有反應。

瘦肉精 豬肉

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