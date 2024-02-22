新聞眼／球員兼裁判 會議照政院劇本走

台糖梅花豬肉被檢出瘦肉精「西布特羅」，引發食安疑慮，但主管機關衛福部食藥署行事作風，卻讓人聯想到新冠疫情期間黑幕重重的疫苗審議專家會議，昨天這場會議，同樣是閉門討論、不公開專家名單，與會學者也被下了「封口令」。更不可思議的是，行政院食安辦主任許輔為唯一具名的出席專家，豈非大剌剌「球員兼裁判」？

為何台糖豬肉被檢出罕見的瘦肉精「西布特羅」？又為何台中市衛生局食安處、衛福部食藥署實驗室均在同一檢體驗出此一級致癌物？這是社會各界高度關注的議題，許多民眾都想知道答案。

早在二月七日，食藥署長吳秀梅就明確表示，已經可以排除實驗室問題。當時衛福部長薛瑞元也說，「若台中食安處及食藥署複驗結果都是陽性，就排除實驗室問題，需進一步溯源。」

衛福部、食藥署已為實驗室背書，但行政院長陳建仁在立法院備詢時，仍持「實驗室有可能出錯」論點，他說，「從豬隻的飼養、屠宰到市場的供應鏈，均未檢出西布特羅，反而只在單一實驗室的單一樣本中檢出，值得台中市政府給所有人民一個交代，為什麼這個『天選之肉』會在這個地方檢驗出來。」

昨天食藥署專家會議，正是循著行政院高層所擬定的劇本行事，不再費心釐清「西布特羅」來源，而將重點放在實驗室流程是否出錯、有無能遭受汙染，似乎希望所有專家學者齊心協力找出檢驗流程破口，以求這起食安事件盡快落幕。豈不荒謬？

台中市政府二月一日通報中央，衛福部排除實驗室問題，行政院卻還是定調為「實驗室出錯」；身為政府官員的許輔，以專家身分出席了這場會議，難脫「球員兼裁判」之嫌。

再者，食藥署、農業部等兩場專家會議結果，需先交給食安辦，更坐實了政治凌駕專業。看來，唯有依賴在野黨強力監督，才可能讓陽光照進黑幕。