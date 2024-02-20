台糖瘦肉精疑雲再驗7件 累計91件零檢出
台糖豬肉片檢出瘦肉精風波，衛福部食藥署今天公布，包含中央要求地方檢驗與地方自行抽驗，新增7件其他台糖豬肉產品，2日至今累計公布91件，檢驗結果皆合格。
台中市食品藥物安全處2日公布，抽驗台糖梅花肉片檢出微量禁用瘦肉精西布特羅（Cimbuterol），違反不得檢出規定，地方政府衛生局為此抽查市售台糖相關豬肉產品檢驗乙型受體素（含西布特羅）共計91件。
繼19日公布84件豬肉檢驗結果後，衛生福利部食品藥物管理署今天再公布新增7件豬肉產品抽驗，副署長林金富告訴中央社記者，新增抽驗產品為其他台糖豬肉產品，均為合格，均未檢出任何瘦肉精。
地方政府衛生局至今共抽驗市售台糖相關豬肉產品檢驗乙型受體素91件，其中相同品項且同一來源場、同一屠宰場、同日屠宰、分切及包裝計12件；台糖梅花肉片相同品項不同批計25件，其餘54件為其他台糖豬肉產品，檢驗結果均符合規定。
林金富表示，配合今年中央與地方政府衛生局原規劃抽驗市售豬肉產品2000件，將提高抽驗件數至4000件，確保市售豬肉產品符合台灣動物用藥殘留標準，目前僅台中市檢驗的1件不合格，近期只要有檢驗結果出爐，不論是否合格皆會彙整公布。
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