台糖肉品檢驗出瘦肉精 張麗善籲釐清源頭安民心

台中市府與食藥署複驗台糖豬肉片，檢出西布特羅，雲林縣長張麗善今天肯定台中市政府經審慎的檢驗才對外公布，是負責任的態度，她希望中央盡速釐清感源頭，好讓民眾安心。

台中市檢出台糖梅花肉片含禁用瘦肉精西布特羅風波，啟動2路複驗，分由台中市、衛福部食藥署進行。食藥署今天公布結果，檢出西布特羅0.001ppm。

張麗善強調，全民皆重視食品安全，感謝台中市政府檢驗台糖肉品含有西布特羅，明顯違反國家所規定的「零檢出」。

台糖肉品檢驗尚未水落石出之前，有委員要告台中市政府，或者是中央怪台中市府公布過快。

張麗善認為，兼顧食品安全鑑定和民眾健康的同時，應該要盡快公布，她肯定台中市政府審慎的檢驗才對外公布，是負責任的態度，且中央和地方必須同步、原則一致，「中央應該要跟地方說抱歉。」

張麗善指出，複驗結果今天出爐代表含有瘦肉精的豬肉流入市面，尤其台糖是國產豬肉的標竿，中央現階段應釐清源頭，安民眾的心。