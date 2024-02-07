快訊

台糖瘦肉精疑雲…王必勝火力全開護航 中研院士批「政府公信力全失」

高雄饗食天堂傳顧客食物中毒！業者：今停業一天全面清消

韓國瑜院長沉穩開局 從北農到國會都是「熟悉夜色再行動」

台糖肉品檢驗出瘦肉精 張麗善籲釐清源頭安民心

中央社／ 雲林縣7日電

台中市府與食藥署複驗台糖豬肉片，檢出西布特羅，雲林縣長張麗善今天肯定台中市政府經審慎的檢驗才對外公布，是負責任的態度，她希望中央盡速釐清感源頭，好讓民眾安心。

台中市檢出台糖梅花肉片含禁用瘦肉精西布特羅風波，啟動2路複驗，分由台中市、衛福部食藥署進行。食藥署今天公布結果，檢出西布特羅0.001ppm。

張麗善強調，全民皆重視食品安全，感謝台中市政府檢驗台糖肉品含有西布特羅，明顯違反國家所規定的「零檢出」。

台糖肉品檢驗尚未水落石出之前，有委員要告台中市政府，或者是中央怪台中市府公布過快。

張麗善認為，兼顧食品安全鑑定和民眾健康的同時，應該要盡快公布，她肯定台中市政府審慎的檢驗才對外公布，是負責任的態度，且中央和地方必須同步、原則一致，「中央應該要跟地方說抱歉。」

張麗善指出，複驗結果今天出爐代表含有瘦肉精的豬肉流入市面，尤其台糖是國產豬肉的標竿，中央現階段應釐清源頭，安民眾的心。

台糖 瘦肉精 豬肉

延伸閱讀

陳亭妃：監督食安不分藍綠 台糖應向全民交代

台糖豬肉片中市食藥署複驗都檢出西布特羅 農業部：單一個案

台糖肉片複驗檢出西布特羅 綠委：各種可能性都要研判

影／雲林燈會北港啟燈 國際名師操刀巨大鐵龍主燈最獨特

相關新聞

台糖肉片複驗出瘦肉精挨轟翻車 王必勝回應了

台中市府與中央的「豬肉門」延燒，衛福部食藥署長吳秀梅今天公布，協助複驗台糖梅花豬肉梅花豬肉片檢體，檢出含有0.001pp...

直播／中央與地分複驗台糖安心豬含瘦肉精 政院14：00記者會說明

台糖安心豚豬肉片日前遭台中市政府驗出含有禁用的瘦肉精「西布特羅(Cimbuterol)」，中市府與食藥署今日公布複驗結果...

台糖梅花肉被驗出瘦肉精 南市籲店家自主性下架同公司相關製品

台中市食品藥物安全處驗出台糖梅花肉品含瘦肉精案，台南市衛生局表示，昨稽查32處販售售點，下架25包該批產品；衛生局基於保...

台糖豬肉複驗也含瘦肉精 薛瑞元：非大規模食安事件

衛福部食藥署長吳秀梅今天公布，協助台中市複驗台糖梅花豬肉，檢體檢出0.001ppm的瘦肉精「西布特羅」，不過目前僅在這個...

台糖豬肉含瘦肉精 複檢結果駁倒中央

台糖公司豬肉複驗檢出瘦肉精。台中市政府7日公布複驗結果，肉品檢出西布特羅(Cimbuterol)0.002ppm。衛生局長曾梓展表示，中央也已發布台糖豬肉含有0.001ppm的西布特羅。雖然有些微差異，但台糖豬肉含瘦肉精的證據確鑿…

台糖梅花肉檢出瘦肉精 農業部研判為單一個案

台中市檢出台糖梅花肉片含瘦肉精西布特羅風波，農業部今天公布擴大檢驗台糖及肉品市場樣品298件皆未檢出。農業部表示，目前只...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。