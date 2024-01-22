113學測國文／作文考體悟 考生：想很久

一一三學測作文為「縫隙的聯想」，台北市教師解題團、中山女高教師黃月銀分析，作文題目平易近人，得分關鍵在於考生能否寫出細節，例如為何尋找人生中的縫隙、如何喚醒過去窒息的記憶，從單一事件出發，進而提升到省思、感悟層次，建議文章需有爬升轉折，寫出「開低走高」的況味。

今年國寫情意題要求考生根據改寫自禹鐘榮的文章「樹木教我的人生課」為什麼森林需要縫隙？由此聯想人生是否也需要縫隙，要求考生結合生活經驗或見聞，書寫感想和體悟。

黃月銀談到，今年作文選文談樹木生長情境，讀來屬於自然書寫，但也形同人類的生存預言，足以投射人類社會乃至於自身的處境，以及思索如何走向健康發展的社會，甚至值得經營的未來。又每位考生的成長見聞均不同，可用自身故事或取材重大事件加以書寫發揮。

復興高中教師鄭慧敏則形容，「縫隙」形同對自我的內省，建議考生喚醒生活經驗或見聞，以此切入題目設定，才能同情共感展開論述。

補教老師陳怡樺則認為，學生應能對題目有所感，生命中的餘裕跟留白，都能成為茁壯、成長的可能，寫作上想深、想淺應不會太困難，學生都能根據自己的體悟發揮。

知性題「標籤」 難度不高

今年知性題則論及「標籤」，以兩個子題檢視學生解讀資訊、表達能力的看法。第一題要求學生說明標籤化的正面、負面作用；第二題則要求考生舉例說明對標籤現象的看法。

補教老師林明進說，第一大題第二小題要求四百字，且需針對「貼標籤」和「被貼標籤」進行論述，應合理安排四段落，開頭和結尾各兩行，中間兩段敘述貼標籤跟被貼標籤。字數限制下，舉例需簡短、突出、鮮明；評論則要精簡、扼要、有特色，對多數學生來講難度不高，處理得好不好，將決定成績高低。

考生：難發揮 寫到最後一刻

不少考生覺得今年作文難下筆，台北考區廖姓考生認為，作文難發揮，最後寫得有點趕；陳姓學生提到，作文題想了很久，身邊朋友多是寫到最後一刻，考場也沒人提早交卷。高師大附中沈姓考生則指出，撰寫時舉例，縫隙就像讀書時的休息時間，要適時休息才能讓思路更清晰。

台中賴姓學生則以自身為例，稱童年脾氣不佳，即便後來逐漸調整，但也一直受負面標籤影響，也讓自己體會到謹言慎行的重要。