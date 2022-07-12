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分科生物「綑綁馬兒」入題掀議論 昆蟲系學長見「牠」寫到頭皮發麻

聯合新聞網／ 綜合報導
111年升大學首屆分科測驗昨（11）日登場，報考人數僅2.9萬人創下歷年新低。本報資料照片
111年升大學首屆分科測驗昨（11）日登場，報考人數僅2.9萬人創下歷年新低。本報資料照片

111年升大學首屆分科測驗昨（11）登場，雖報考人數僅2.9萬人創下歷年新低，卻也吸引到一些非應屆考生報名應試，親自體驗全新考制。一名昆蟲系前輩就在Dcard分享考試心得，針對自身強項「生物」考科進行分析，坦言考題新穎有趣，不過也提醒考生未來需增強閱讀實力。

就讀昆蟲系的原PO表示，他認為今年生物科和以往最大的差別就是「出題模式」，基礎知識的配分減少，預示著108課綱與以往的大幅差異──選擇題採單、多選混合的題型，且這類題型僅占38%，剩下的62%則是閱讀題組、實驗題與選擇問答混合題。

原PO也直言今年題目很長，「長到差點寫不完」，不過也有很多有趣的題目。例如單選第三題除考植物外，也結合「二期稻休耕期」順便考農業應用；第10、11題組以很新的「台灣山椒魚物種分化」入題，喜歡演化生物學的學生應該會覺得有趣。

至於問答題中出現「人面蜘蛛」實驗，原PO坦言寫到頭皮發麻，而像是第32、33題的雞翅解剖、第7題馬的血壓測量，都很好玩，讓他在考場不禁莞爾，也是過去不曾有的體驗；不過同日也有網友討論，認為18世紀馬兒量血壓的方式「好殘忍」，得先將馬兒放倒、綑綁，看了有些於心不忍。

第7題18世紀馬的血壓測量，引起網友們討論。圖／翻攝自大考中心網站
第7題18世紀馬的血壓測量，引起網友們討論。圖／翻攝自大考中心網站

原PO建議，今年有62%的分數用在題型長的題組，因此也相當考驗考生的閱讀速度，純背誦的知識變少了，未來的考生可以多練習閱讀的速度與準度，並在考前將生物基礎概念讀熟，是有機會拿高分或滿分的。

111分科測驗 分科測驗 108課綱 蜘蛛 Dcard 生物科

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