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108課綱首次分科測驗 數學科三大重點、每年必考命題準備攻略

聯合新聞網／ 力宇教育／林岳老師
分科測驗將於七月登場。示意圖／聯合報系資料照片
分科測驗將於七月登場。示意圖／聯合報系資料照片

同學們面臨108課綱第一次的分科測驗，數學甲當然是超級重要的科目，最後衝刺一定要掌握底下幾個準備的方向。

(一)第五六冊占分至少一半

極限、微分、積分等這三個章節每年一定命題，加上又是自然組同學生大學後幾乎必備的基本知識，不論在高中數學中的比重或大學課程所產生的延伸應用，一定得用力用心準備到好！

而另一個部分，其餘三個章節：分布與統計、複數方程、圓錐曲線，一大半也是從舊教材一到四冊的範圍調整到高三的課程，並不在學測範圍，所以僅能在數學甲考試出題，因此請把這三章節在考前再好好讀一輪。

(二)必讀一到四冊重要章節

在最後階段應該將所有單元循序漸進的複習完成，依照歷年大考的命題方向，其中多項式、排列組合機率、三角比~三角函數、指數對數、平面向量、空間向量、矩陣⋯⋯這幾個單元一定是得準備好的，剩下一半的題分應該優先會從這些單元出題。

(三)考前衝刺注意輕重緩急

在考前衝刺的階段，穩定每天的生活作息，適當的調適壓力，利用時間做做運動，花個半小時跑個幾圈操場或進行比較緩和的運動，還可以舒緩壓力，記得避免激烈的活動以減少各種意外的發生。

而在數學的準備上，重要單元及主題，至少好好練過兩循環，其餘單元就順順的唸過即可。

再來若能每天抽出1小時左右的時間，仿效真實的情境練習一份模擬卷，特別加強非選試題的練習，維持做題手感，考後做好錯題訂正，弄懂解題要訣，持續到考前必能進步！

最後祝各位考生，會的都做對！不會的都猜對！萬試順利！！

108課綱 分科測驗 學測

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