彰縣國高中生接種BNT疫苗 2學生暈眩送醫觀察

彰化縣內的國高中生今天起接種BNT疫苗，縣府今天安排4所學校先開打，田中高中國中部有2名學生接種疫苗時因頭部暈眩及血壓低，校方安排救護車載學生送往醫院觀察。

彰化縣政府從今天起幫縣內5萬9000多名的高中、國中學生接種BNT疫苗，今天先安排彰化縣立田中高中、大慶商工以及員林農工等4所學校的學生接種疫苗，縣長王惠美今天上午也特別前往田中高中了解疫苗接種情形。

王惠美說，縣內針對國高中接種BNT疫苗進行意願調查時，有9成6家長都同意接種，今天先安排4所學校進行接種作業，也是讓相關人員見習，希望醫護人員更熟悉流程，後續60多所學校在進行接種工作時會更流暢。

王惠美指出，學校為配合疫苗接種作業，也把體育課等激烈運動課程調整為室內，同學在接種疫苗後，仍須遵守防疫守則，勤洗手、戴口罩、保持社交距離，避免群聚，戴口罩是保護自己也保護其他人。

縣府指出，截至中午為止，已有2名學生不適送醫；2名學生分別為田中高中國中部的男學生及女學生，2人在接種疫苗後產生不適，校方不敢大意，安排救護車載2人前往田中仁和醫院接受觀察。

縣府表示，為避免集體暈針，現場採個別接種的方式，場地規劃分為等候區、診察區、接種區及留觀區，醫護人員以及師長也會留意學生接種的反應，特別注意暈針或立即性過敏反應，也通知學校在近2週內避免劇烈活動，課程也彈性處理，如學生接種後因不適可請疫苗假，學校也會請班級導師確認家中是否有人陪伴及照顧，避免學生單獨在家發生不適卻無人協助。

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