繁星怪現象？他驚頂尖醫學系「大風吹」 中字輩心動也想讀醫

111年大學繁星推薦22日公告第八類學群第1階段篩選結果，醫學系、牙醫系分別有330、73人次通過篩選。不過，一名同樣成功摘星的考生卻在Dcard發文分享，今年各大醫學系繁星篩選標準竟「大風吹」，顛覆過往大家對醫學系高級分的想像，掀起網友們熱烈討論。

原PO檢視過去模擬考表現，國、英、數、自四科成績大概60級分上下，111年學測數A卻不幸考差，僅拿54級分。幸運的是，原PO是該校校排名的前1%，加上本來就有志願讀醫，雖學測表現不如預期，最後仍以繁星如願通過了北醫醫學系第1階段篩選。

沒想到，原PO查詢今年醫學系繁星的篩選結果，竟發現醫學系最低篩選標準「大風吹」，長庚和陽交醫（前身為陽明醫）最低在校排名下修至13%、11%，北醫醫學系最低在校排名卻反常上升至和台大醫學系同樣水平的1%，讓原PO跌破眼鏡直呼「只能說今年似乎因為多數人考不好，大家在最後一刻都退卻了」。

對此，網友們紛紛表示，「北醫在高中生志願上真的一年比一年受歡迎」、「北醫真的越來越受歡迎，覺得跟地理位置有點關係，再來就是資源也算多」、「高醫也1%過啊，還有首輪24%、次輪10%的」、「高醫級分跟我分數一樣，但我連個申中興農類都有點抖欸，可以去醫？」、「個人覺得應該是現在資訊透明，醫學系的出路相較電資真的滿不好的，已經沒那麼多人想讀了」。

對此，則有陽交醫前輩現身說法，認為陽交醫學系在招收學生時態度相對開放，不覺得只有很會考試的人才適合讀醫學系，所以可以從繁星的管道收到很多同樣優秀，但是可能因為城鄉差距等等各種原因，學測分數沒有那麼高的學生，在課業表現上也跟其他人沒有明顯差異。