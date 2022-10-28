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有片｜減肥中朋友卻相揪聚餐？營養師教你掌握這四點放心吃！

聯合新聞網／ 楊惠晴
聚餐時美食當前，最容易跟著大夥兒放開來吃吃喝喝，一不小心就攝取過多熱量。圖片／Canva
聚餐時美食當前，最容易跟著大夥兒放開來吃吃喝喝，一不小心就攝取過多熱量。圖片／Canva

減肥期間讓人最掙扎的事，就是遇到朋友同事們相揪要聚餐，不去就快沒朋友了，去了又害怕美食當前受不了誘惑？在Youtube上擁有三十多萬訂閱者的營養師Ricky張家祥，以過來人經驗教你只要掌握這四大原則，就可以放心大膽地去赴宴。趕快點開影片來看看吧！

減脂期間參加聚餐的四大原則，最主要就是學會怎麼選擇食物，避開地雷選對的來吃，自然就不怕熱量超標、破壞辛苦實施的減脂計劃。營養師Ricky教大家第一步先選擇高蛋白質的食物。有研究指出高蛋白質的食物能夠降低15%的食慾，且比碳水化合物和脂肪更能增加飽足感。再來則是一定要拒絕油炸物，特別是炸蔬菜千萬不要碰。

還有進食的時候務必遵守湯、菜、肉、飯的順序，因為吃對順序也會大大影響到減肥的成效。另外餐前先吃點輕食，千萬不要省卻早午餐空著肚子去赴約，以免過於飢餓失去理智放肆大吃，事後懊悔不已！

最後一個飲食地雷就是酒，畢竟聚餐時總少不了要喝個酒助興，但酒的熱量其實不低，隨便喝點可能就會超過一個便當的卡路里，千萬要慎選。想了解更多健康瘦身的資訊？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤。學會選擇食物，就算火鍋店、燒肉店、Buffet都不怕啦！

原始影片

營養師Ricky官網

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營養師Ricky LINE:@cd8013

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