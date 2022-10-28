聽新聞
test
0:00 / 0:00
有片｜減肥中朋友卻相揪聚餐？營養師教你掌握這四點放心吃！
減肥期間讓人最掙扎的事，就是遇到朋友同事們相揪要聚餐，不去就快沒朋友了，去了又害怕美食當前受不了誘惑？在Youtube上擁有三十多萬訂閱者的營養師Ricky張家祥，以過來人經驗教你只要掌握這四大原則，就可以放心大膽地去赴宴。趕快點開影片來看看吧！
減脂期間參加聚餐的四大原則，最主要就是學會怎麼選擇食物，避開地雷選對的來吃，自然就不怕熱量超標、破壞辛苦實施的減脂計劃。營養師Ricky教大家第一步先選擇高蛋白質的食物。有研究指出高蛋白質的食物能夠降低15%的食慾，且比碳水化合物和脂肪更能增加飽足感。再來則是一定要拒絕油炸物，特別是炸蔬菜千萬不要碰。
還有進食的時候務必遵守湯、菜、肉、飯的順序，因為吃對順序也會大大影響到減肥的成效。另外餐前先吃點輕食，千萬不要省卻早午餐空著肚子去赴約，以免過於飢餓失去理智放肆大吃，事後懊悔不已！
最後一個飲食地雷就是酒，畢竟聚餐時總少不了要喝個酒助興，但酒的熱量其實不低，隨便喝點可能就會超過一個便當的卡路里，千萬要慎選。想了解更多健康瘦身的資訊？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤。學會選擇食物，就算火鍋店、燒肉店、Buffet都不怕啦！
營養師Ricky LINE:@cd8013
延伸閱讀
｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言