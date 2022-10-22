有片｜向NBA球員學健身！九個招式增強你的訓練

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聯合新聞網／ 楊惠晴
健身者可以學習專業運動員的健身訣竅，從而加強自己的訓練內容。圖片／Canva
健身者可以學習專業運動員的健身訣竅，從而加強自己的訓練內容。圖片／Canva

想知道一線的NBA球員平常在健身房裡都練些什麼嗎？基於許多人都好奇職業運動選手的健身訣竅，「練健康」的曾子桓（幾丸）教練以美國職業藍球運動員Jimmy Butler很紅的一部訓練影片為示範，詳細講解這些動作背後的意義，趕快點開影片看看吧！

依照Jimmy Butler影片裡的訓練內容，曾子桓（幾丸）教練總共講解並示範九個招式動作，這些動作裡會運用到彈力帶、彈力球、啞鈴為輔助工具，以協助訓練運動員的核心肌力、變換方向爆發力、增強反應性能力等，用來提高籃球運動員在防守、切入的動作時保持靈敏度和速度感，多屬全身性穩定訓練。

其中訓練項目「彈力帶羅馬尼亞硬舉（RDL）」，這是發展髖伸肌群上非常典型的動作，曾子桓（幾丸）教練建議也可以使用壺鈴取代彈力帶。他總結這九個訓練內容主要著重於穩定性、增強式、高速度、平衡性。

最後曾子桓（幾丸）教練也提醒健身者，不要盲目模仿職業運動員的訓練內容，應該先了解各個訓練目的，再選擇動作加入自己原本的訓練當中。想了解更多關於健身健康的資訊嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤。一起健身訣竅學起來！

原始影片

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