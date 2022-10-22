有片｜向NBA球員學健身！九個招式增強你的訓練

因為久坐習慣或坐姿不良而產生的腰椎、脊椎變形的人，最苦惱的就是晚上常常在床上翻滾一整夜怎麼睡都不舒服。如果你有這種困擾，沒關係，物理治療師詹珞瑤將教你怎麼睡就可以得到舒緩和放鬆，趕快點開影片看看吧！

2022-10-20 19:00