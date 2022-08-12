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有片｜蹲到腳麻沒力氣？如厠要順暢靠這招姿勢！

聯合新聞網／ 楊惠晴
現代人因為久坐、壓力、運動少等影響到排便不順或便秘的健康問題。圖片/Canva
現代人因為久坐、壓力、運動少等影響到排便不順或便秘的健康問題。圖片/Canva

現代人生活忙碌緊張，壓力一大反應在身體上，常出現排便不順或便秘，成為現代人常有卻不敢說出口的健康問題。如果你有厠所蹲老半天卻大不出來或是腹部沒力氣排不出的困擾，讓學貫中西醫的阿銘師教大家一招如厠順暢的方法，趕緊點開影片看看吧！

排便有困擾的朋友可以試試這個姿勢，首先先彎腰讓肚子放鬆，將身體微微前傾，屁股稍微懸空，然後將兩個大姆指反扣在腹肌外緣，按住大橫穴，這裏的位置是升降結腸，按摩這兩個位置，尤其是左側，可以幫助你增加局部腸道的壓力、有效推送，這樣做能讓便便排得比較乾淨。

阿銘師推薦的這個姿勢，主要是在增加動力的部分，因為久坐、運動量少等都市生活影響，現代人排便不順其實大多與腸道太虛、太濕有關，氣虛時腹橫肌、腹肌的力量是不夠的，腹內壓不足，以至於腸道沒有力氣去擠乾淨，造成排不乾淨或一天要上好幾次。

排便會困難不外乎是動力小於阻力的關係，阿銘師說只要增加動力就能解決不順的問題。至於坊間有一種排便凳，它主要在結構上是被動地減少排不出來的阻力，這兩種方式都可以試試看。想了解更多健康資訊？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤。便便順暢人生也順暢！

原始影片

阿銘師X鍼還傳YT

[中西醫師黃獻銘]臉書粉專

阿銘師的IG

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