聽新聞
test
0:00 / 0:00
有片｜你自律神經失調？中醫師帶你5招緩解
常常覺得身體不舒服，檢查報告卻都正常？還出現便祕、憂鬱、頭痛、失眠等症狀？你可能是「自律神經失調」了！讓身為中醫師的「77老大」來教大家5個超實用的「自律神經失調」緩解方法，讓你身心都頭好壯壯！
根據自律神經名醫郭育祥醫師著書資料，若以美國一份統計報告指出自律神經失調4%的盛行率估計，台灣約有92萬人會因自律神經失調受苦！由此可知，現代人罹患自律神經失調的比例越來越高！
中醫對於自律神經失調，多半認為是心氣很虛和肝氣鬱悶所造成，而77老大要教大家的5個方法分別是按摩穴道、飲用百合酸棗茶和甘麥大棗湯、刮痧、運動以及腹式呼吸。
按摩穴道分別是手指頭上的井穴、腳背上的太衝、神門、內關和常常被人提到的三陰交，造著順序按即可。運動方面，77老大則提醒，要切記不可以太激烈，呼吸不能太快，像是散步、瑜珈以及慢速游泳就是不錯的選擇，能夠讓副交感神經好好作用。更多詳細中藥茶飲食譜以及緩解方法都在影片中，打開影片看看吧！
想了解更多關於健康資訊的影片嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，讓自律神經乖乖聽話！
延伸閱讀
｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言