有片｜你自律神經失調？中醫師帶你5招緩解

常常覺得身體不舒服，檢查報告卻都正常？還出現便祕、憂鬱、頭痛、失眠等症狀？你可能是「自律神經失調」了！讓身為中醫師的「77老大」來教大家5個超實用的「自律神經失調」緩解方法，讓你身心都頭好壯壯！

根據自律神經名醫郭育祥醫師著書資料，若以美國一份統計報告指出自律神經失調4%的盛行率估計，台灣約有92萬人會因自律神經失調受苦！由此可知，現代人罹患自律神經失調的比例越來越高！

中醫對於自律神經失調，多半認為是心氣很虛和肝氣鬱悶所造成，而77老大要教大家的5個方法分別是按摩穴道、飲用百合酸棗茶和甘麥大棗湯、刮痧、運動以及腹式呼吸。

按摩穴道分別是手指頭上的井穴、腳背上的太衝、神門、內關和常常被人提到的三陰交，造著順序按即可。運動方面，77老大則提醒，要切記不可以太激烈，呼吸不能太快，像是散步、瑜珈以及慢速游泳就是不錯的選擇，能夠讓副交感神經好好作用。更多詳細中藥茶飲食譜以及緩解方法都在影片中，打開影片看看吧！

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