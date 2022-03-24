有片｜腰痠背痛都是骨刺害的？治療師：別再汙名化骨刺

許多人腰痠背痛時去看醫生，照了X光與磁振造影，發現自己長了骨刺，就把這些疼痛與骨刺聯想在一起。讓物理治療師「飛娜」來破解大家對骨刺的謎思！說謎骨刺不一定是壞東西，只是正常的生理反應！

長骨刺是正常的骨骼老化現象，骨骼支撐身體的穩定度變差，體內再生機制讓骨頭多長出來。大部分的骨刺並不會對我們造成困擾，除非長出來的骨刺壓迫到神經，就須盡早就醫治療，以免病情加重。

飛娜也說明，骨刺除了開刀以外是沒有辦法消除的，沒有壓迫到神經其實並不建議開刀，可以透過改善姿勢不當、訓練穩定肌群來穩定關節，以及加上徒手治療或運動治療，來避免這些骨刺持續增生就好。詳細骨刺常遇到的問題都在影片中，快點開影片看看吧！

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原始影片

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