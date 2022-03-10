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有片｜常常牙痛、關節痛、肌肉痛？物理治療師教你如何解決疼痛問題
大部分的人感受到疼痛時，都只會解決受傷的部位，但大腦會記憶及學習疼痛感，如果慢性疼痛問題超過3個月以上，就須連帶處理大腦的反應問題。讓物理治療師「詹珞瑤」教你如何改變大腦的機制，以免時常有疼痛感覺！
慢性疼痛是指一種持續性疼痛，通常會持續疼痛至少3個月，時常反覆發作，影響著患者生活。慢性疼痛幾乎可以發生在身體的任何部位，像是牙痛、關節痛、肌肉痛……等，都是慢性疼痛的範疇中。
詹珞瑤表示，慢性疼痛的患者除了解決疼痛問題，還要同時進行復健運動去訓練大腦，讓大腦疼痛的敏感程度下降，才能有效解決疼痛問題。復健運動的精髓是在喚醒肌肉，而非練壯，有慢性疼痛問題的人，還是要找專業治療師先諮詢喔！詳細內容快打開影片看看吧！
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