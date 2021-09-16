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有片！10分鐘緩解腰痠 改善腰椎弧度
你有腰痠的問題嗎？其實許多腰痠的問題都是不正確的體態造成的。諸如久坐、駝背、運動少。YouTuber「啾c物理治療師」今天要來教大家如何運用簡易的運動來改善腰椎弧度，進而緩解腰痠問題。
如果躺著的時候會腰痠，排除疾病引起的受傷發炎問題之外，剩下的大部分就是體態造成的拱腰。如果要解決的這個問題，一定要先解決骨盆前傾與提高胸椎的活動度。才能從根本上去消滅平躺拱腰的問題。
YouTuber「啾c物理治療師」時常在個人頻道上分享關於物理治療與運動治療的影片，今天要來教大家每天利用10分鐘與簡易的動作改善腰椎弧度，睡覺時就不會腰痠囉！一起來看看吧！
啾c物理治療師YT：點我看
啾c物理治療師FB：點我看
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