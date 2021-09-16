快訊

幼兒園案累計33例！70多歲負責人Ct值16「曾打過一劑莫德納」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

有片！10分鐘緩解腰痠 改善腰椎弧度

聯合新聞網 / 黃介璘
10分鐘緩解腰痠 改善腰椎弧度(圖/Canva)
10分鐘緩解腰痠 改善腰椎弧度(圖/Canva)

你有腰痠的問題嗎？其實許多腰痠的問題都是不正確的體態造成的。諸如久坐、駝背、運動少。YouTuber「啾c物理治療師」今天要來教大家如何運用簡易的運動來改善腰椎弧度，進而緩解腰痠問題。

如果躺著的時候會腰痠，排除疾病引起的受傷發炎問題之外，剩下的大部分就是體態造成的拱腰。如果要解決的這個問題，一定要先解決骨盆前傾與提高胸椎的活動度。才能從根本上去消滅平躺拱腰的問題。

YouTuber「啾c物理治療師」時常在個人頻道上分享關於物理治療與運動治療的影片，今天要來教大家每天利用10分鐘與簡易的動作改善腰椎弧度，睡覺時就不會腰痠囉！一起來看看吧！

啾c物理治療師YT：點我看

啾c物理治療師FB：點我看

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

YT：有肌勵https://pse.is/UYA9X

Fb：https://www.facebook.com/udnGpower

IG：https://www.instagram.com/udnGpower

社團：女性專屬|健身的我超美

相關新聞

有片！10分鐘緩解腰痠 改善腰椎弧度

你有腰痠的問題嗎？其實許多腰痠的問題都是不正確的體態造成的。諸如久坐、駝背、運動少。YouTuber「啾c物理治療師」今天要來教大家如何運用簡易的運動來改善腰椎弧度，進而緩解腰痠問題。

懷下孩子後爆胖 憂鬱新秘靠運動裝扮自己：堅持是關鍵

她是熱愛「美」的新娘秘書，服務的都是最美的新娘，但她卻以忙碌為藉口停止運動。 當媽後因為家庭壓力，抑鬱加上大量進食讓她爆胖，她重拾運動，決心改變，如今已堅持72個月從不間斷。

疫情下兩年未見 姊妹分隔台馬兩地 靠線上運動維繫好感情

十多年前，薛惠心獨自一人從馬來西亞來到台灣求學，畢業後選擇留在這塊土地工作、生活，如今扎根於此。和家人感情緊密的薛惠心，過去每年至少回兩次馬來西亞，但受到疫情影響，已經有將近兩年的時間沒有見到家人，只能透過視訊線上相會。慶幸的是，全家人都熱愛運動，擁有共同的興趣，加上姊姊薛惠蘭本身就是名專業的健身教練，因此每周都會固定一起健身，聯繫情感外，也互相砥礪保持健康，期待重逢的那一天。

有片！5招雙人瑜珈 找個伴一起放鬆！

不論是運動、健身或瑜珈，自己練習總是有可能感到無聊或是動作不標準，甚至偷懶。這次知名的瑜珈YouTuber「凱蒂瑜珈」要來教大家雙人的瑜珈招式，快來找夥伴一起練習吧！

亂吃減肥藥 導致月經失調又復胖 小清每天早起運動 半年減掉27公斤

在IG擁有2.5萬粉絲的健身網紅—小清，過去曾因為沒有運動觀念，為了追求快速瘦身，服用減肥藥、嘗試錯誤減肥方式，導致月經失調、氣色蠟黃。 生下兒子後，藥物副作用大反撲，讓她一路胖到75kg，在健身過程中，深刻體會到，藥物帶來的病態美，比不上運動後散發出來的自信美。

有片！25分鐘流動瑜珈 下班後最佳放鬆方式

流動瑜珈動作簡易不複雜，非常適合在家做。藉由呼吸，釋放能量，找到身心靈的平衡。知名瑜伽YouTuber 「凱蒂瑜珈」，今天要來帶著大家一起來個25分鐘的流動瑜珈課！朋友們趕快跟上吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。