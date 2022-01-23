有片｜睡醒後頭痛、口乾、手腳麻？醫生：身體在發警告！
睡醒應該是身體最神清氣爽的時候，但不少人卻出現頭痛、口乾等症狀，中醫西醫雙執照醫生黃獻銘提出警告，這些症狀代表身體慢性及長期所累積下來的傷害，不同症狀更代表不同身體部位出現警訊！
「阿銘師x鍼還傳」黃獻銘醫師建議，睡醒以後，如果發生特別頻繁的頭痛，一定要去看神經內外科，做一下檢查會比較好。午睡醒來的過程若是過於明顯，意味著心肺功能可能開始不夠力，建議多運動。早上睡醒會容易心悸則可能跟胃食道逆流有關，所以一旦有睡醒後反而更不舒服的情形，要好好檢視、調整自己的生活型態。
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