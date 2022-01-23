有片｜睡醒後頭痛、口乾、手腳麻？醫生：身體在發警告！

看過地獄的樣子嗎？那是一種知道不管再怎麼努力，都不會有任何轉機的絕望。對「小貞」來說，30歲前的人生，就是地獄。107公斤的身形，阻絕了她對未來的所有想像。 花了4年減掉50公斤，小貞接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享努力成為更好的自己的奮鬥歷程。

2022-01-21 09:25