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有片｜小腹怎麼都減不掉？醫師幫你正確消滅小腹、找回平坦！

聯合新聞網 / 江孟軒
小腹常是許多女生的困擾。圖/canva
小腹常是許多女生的困擾。圖/canva

已經很努力減肥運動了，但小腹依舊沒瘦？明明四肢細長，小腹卻很凸？其實會有小腹，不完全是多餘脂肪惹的禍。讓中西醫師「黃獻銘」教你正確判斷自己是哪種小腹，以及因應的解決方法，讓腹部重回平坦！

阿銘師將小腹問題分為內跟外2個部分，分別是與腸胃和婦科有關，外部是指跟筋膜結構相關。

內部問題包括內臟失調、腸胃脹氣，會影響核心肌群的活性，就容易讓腹部往外垮形成小腹。跟身體內部有關的問題，建議可以找營養師或減重師調配菜單、控制飲食。

會造成小腹的外部問題，如骨盆有歪斜、旋轉、不對稱問題，導致腹肌很難收緊；如果是結構問題，可以透過皮拉提斯運動調整脊椎，或是找物理治療師確認是否因為受傷而造成小腹，讓運動更有效。

影片中還有教大家阿銘師保健操，訓練臀肌、感受小腹收緊，詳細資訊都在影片中，快打開看看吧！

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完整影片

阿銘師 FB

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