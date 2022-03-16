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有片｜視覺效果年輕10歲！15分鐘背部運動，讓你每天抬頭挺胸！

聯合新聞網 / 江孟軒
現代人常因3C產品而有駝背、寒背等問題。圖/CANVA
現代人常因3C產品而有駝背、寒背等問題。圖/CANVA

文明病讓你經常駝背嗎？當了媽媽後，腰酸背痛日漸嚴重？香港藝人「林芊妤」以自身經驗為例，教大家每天15分鐘的背部保健運動，只需要一面牆和一片瑜珈墊，出門就能抬頭挺胸，看起來減齡10歲！

林芊妤同時是個瑜珈老師，自從當了媽媽後每天彎腰抱小孩、弓著背餵奶，駝背、寒背（雙肩向前彎）導致的腰酸背痛越來越嚴重，身為瑜珈老師的她，透過後彎練習訓練背肌、改善姿勢，穿衣服更覺得自信好看！

影片中教了大家後彎練習、後彎進階動作以及最後的抗衡動作，在動作中感受下背用力，胸大肌、脊椎、髖關節放鬆，當成每天基本的保健運動，只要15分鐘就能完成，詳細動作教學，點擊上方影片看看吧！

想了解更多關於健康運動？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，一起抬頭挺胸！

原始影片

林芊妤YT

林芊妤FB

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