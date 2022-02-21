快訊

桃園人倫悲劇！兒不堪長期照顧壓力 悶死身障母

台中港引水人接引貨輪不慎落海 送醫急救不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

有片｜肩頸酸痛？簡單4招即有效改善駝背

聯合新聞網 / 陳俐伶
改善駝背和糾正體態。(圖/Canva)
改善駝背和糾正體態。(圖/Canva)

想要改善駝背和糾正體態？Youtuber「Eugene & Jayn」將透過4個拉伸動作教大家，讓體態恢復的超簡單方法！

駝背會讓脊椎承受過度壓力，嚴重的話還會造成肩頸痠痛，甚至是無法彌補的脊椎傷害！因此，Youtuber「Eugene & Jayn」在影片中，提供了改善駝背的建議，協助大家解決問題。例如養成正確站姿的習慣、滑手機時應注意的距離、辦公時座椅如何適當的調整。

至於4個拉伸動作是什麼呢? 想知道更詳盡的內容? 那就別猶豫了！快點擊連結跟著Eugene & Jayn改變生活中的小毛病吧！

想了解更多關於健康運動的影片？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，讓身體更強壯！

Eugene & Jayn YT: 點我看

Eugene & Jayn 原始影片:點我看

延伸閱讀

逆齡臉部瑜伽！六招改善下巴鬆弛問題

居家訓練超有感 空姐教你4組動作練出蜜桃臀

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

YT：有肌勵https://pse.is/UYA9X

Fb：https://www.facebook.com/udnGpower

IG：https://www.instagram.com/udnGpower

社團：女性專屬|健身的我超美

相關新聞

有片｜肩頸酸痛？簡單4招即有效改善駝背

想要改善駝背和糾正體態？Youtuber「Eugene & Jayn」將透過4個拉伸動作教大家，讓體態恢復的超簡單方法！

產後憂鬱的雙寶媽 夫妻重拾恩愛人生全靠四個字

「我怎麼會把人生搞成這樣？」生一胎時，曾雅蓮被嚇壞了，每天睡眠不到３小時、身材浮腫，更陷入產後憂鬱；鼓起勇氣生了第二胎，她為自己設定底線「絕不讓黑暗再來一次！」和丈夫一起努力，找回恩愛人生。

有片｜3分鐘全身燃燒！KIMIKO老師教你跳美型有氧舞

疫情關係無法出門運動嗎？平常的健身訓練都沒興致？美型運動創辦人KIMIKO老師教你在家就能全身燃脂，3分鐘的「多關節功能性美型有氧舞」，新手也能輕鬆上手，跟著音樂動滋動！

有片｜想瘦哪就瘦哪？醫師：雕塑身材三大要素不可少！

我們大部分的人都很懶，都希望是可以瘦我們在意的地方就好，因此局部瘦身運動，從以前到現在就一直非常流行。至於可行性有多少？「好邱醫師」將告訴你雕塑身材的三大真相。

40年擾人頭痛困擾暴瘦 做對一件事不再痛到老！

許多人都有頭痛困擾，但只要稍做休息就會平復，但對李淑媛來說，頭痛卻是纏繞她40多年的惡夢，加上心律不整問題，讓她整個人暴瘦到僅剩38公斤；後來，她開始學瑜珈、做運動，健康情況好轉，再也不用擔心「痛到老！」

有片｜產後皮膚鬆垮垮？中醫師帶你5招緊緻提拉變回少女肌

生完小孩皮膚鬆垮垮嗎？好不容易成功減肥，卻皮鬆肉垮好難看？讓中醫師「77老大」來告訴你造成皮膚鬆弛的原因，以及教你5招緊緻提拉秘訣，恢復少女身材不是夢！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。