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有片｜肩頸酸痛？簡單4招即有效改善駝背
想要改善駝背和糾正體態？Youtuber「Eugene & Jayn」將透過4個拉伸動作教大家，讓體態恢復的超簡單方法！
駝背會讓脊椎承受過度壓力，嚴重的話還會造成肩頸痠痛，甚至是無法彌補的脊椎傷害！因此，Youtuber「Eugene & Jayn」在影片中，提供了改善駝背的建議，協助大家解決問題。例如養成正確站姿的習慣、滑手機時應注意的距離、辦公時座椅如何適當的調整。
至於4個拉伸動作是什麼呢? 想知道更詳盡的內容? 那就別猶豫了！快點擊連結跟著Eugene & Jayn改變生活中的小毛病吧！
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Eugene & Jayn YT: 點我看
Eugene & Jayn 原始影片:點我看
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