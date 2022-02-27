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有片｜讓你一覺到天亮！日本美魔女教你10分鐘睡前瑜珈
平時壓力大，常常失眠睡不好嗎？有日本凍齡女生之稱的「るんず 潤子」分享幾個睡前拉筋的瑜珈運動，只要10分鐘就能改善睡眠品質，還能幫助睡眠中繼續新陳代謝，輕鬆瘦身！
睡前瑜珈除了能幫助入眠，還能放鬆大腦、釋放壓力、矯正駝背等不良體態，以及燃脂促進新陳代謝。研究顯示，睡前瑜珈後的24到48小時，就算躺在床上睡覺，身體仍可以保持在高度燃燒脂肪的狀態，輕鬆瘦身！
這次潤子教大家的姿勢有8個動作，可以分別伸展到全身的肌肉，要記得瑜珈時要慢慢調整自己的呼吸，讓整個人放鬆下來，快打開影片看詳細動作，今晚一起睡個好覺！
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