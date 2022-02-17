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有片｜產後皮膚鬆垮垮？中醫師帶你5招緊緻提拉變回少女肌
生完小孩皮膚鬆垮垮嗎？好不容易成功減肥，卻皮鬆肉垮好難看？讓中醫師「77老大」來告訴你造成皮膚鬆弛的原因，以及教你5招緊緻提拉秘訣，恢復少女身材不是夢！
影片中提到，隨著年紀增長，結締組織鬆弛，皮膚少了膠原蛋白、肌肉和脂肪後，導致皮膚的支撐物不夠，以及身體缺水讓皮膚保濕度不足等原因，都會造成皮膚鬆弛。
「77老大」教大家5個改善的方法，分別是大肌群的重量訓練、每天喝水2000 cc、多吃抗皺食物或是睡前吃1~2片的維生素C、按摩臉部穴道和身體按摩以及最簡單又最重要的早點睡，保養無捷徑，堅持下去，就能重回少女肌，快打開影片看詳細內容吧！
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