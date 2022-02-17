快訊

金管會斷炒房金流祭「最強殺手鐧」 4家銀行影響最大

聽新聞
test
0:00 / 0:00

有片｜產後皮膚鬆垮垮？中醫師帶你5招緊緻提拉變回少女肌

聯合新聞網 / 江孟軒
皮鬆肉垮是很多人的惡夢，「77老大」教大家5個改善的方法。圖/CANVA
皮鬆肉垮是很多人的惡夢，「77老大」教大家5個改善的方法。圖/CANVA

生完小孩皮膚鬆垮垮嗎？好不容易成功減肥，卻皮鬆肉垮好難看？讓中醫師「77老大」來告訴你造成皮膚鬆弛的原因，以及教你5招緊緻提拉秘訣，恢復少女身材不是夢！

影片中提到，隨著年紀增長，結締組織鬆弛，皮膚少了膠原蛋白、肌肉和脂肪後，導致皮膚的支撐物不夠，以及身體缺水讓皮膚保濕度不足等原因，都會造成皮膚鬆弛。

「77老大」教大家5個改善的方法，分別是大肌群的重量訓練、每天喝水2000 cc、多吃抗皺食物或是睡前吃1~2片的維生素C、按摩臉部穴道和身體按摩以及最簡單又最重要的早點睡，保養無捷徑，堅持下去，就能重回少女肌，快打開影片看詳細內容吧！

想了解更多關於健康知識的影片嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，讓肌膚更年輕！

77老大FB

77老大YT

原始影片

延伸閱讀

40歲就有更年期危機！？營養師教你靠飲食保養

10分鐘緩解腰痠 改善腰椎弧度

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

YT：有肌勵https://pse.is/UYA9X

Fb：https://www.facebook.com/udnGpower

IG：https://www.instagram.com/udnGpower

社團：女性專屬|健身的我超美

相關新聞

有片｜產後皮膚鬆垮垮？中醫師帶你5招緊緻提拉變回少女肌

生完小孩皮膚鬆垮垮嗎？好不容易成功減肥，卻皮鬆肉垮好難看？讓中醫師「77老大」來告訴你造成皮膚鬆弛的原因，以及教你5招緊緻提拉秘訣，恢復少女身材不是夢！

有片｜磚頭也能健身？香港健身教練帶你練肌肉

家裡沒有啞鈴和健身工具嗎？疫情期間不敢去健身房？香港健身教練「Zoe」在裝修新健身房時，突發奇想使用工地常見的磚頭、水樽和沙包當成健身道具，教你使用手邊工具，在家也能重訓！

總是說「我做不到啦」 靠節食減重情緒出問題 老公一句話改變她人生

「我做不到啦」、「沒辦法，這太難了」長久以往，黃紀詠總是這樣對自己說。從小被笑胖子，覺得瘦到病態才是真正美，直到減重減到情緒出了狀況，才驚覺「我生病了！」黃紀詠接受全台最大女性健身社群「有肌勵」採訪，分享自己如何找回健康和自信的過程。

有片｜不信就算了！這樣呼吸就能強化肺部組織？

Omicron變異株來勢洶洶，台灣又再度陷入社區感染危機！受過西方專業心理學訓練，始終專注在瑜珈、與氣功訓練的身心靈引導師安妮。在自創的Youtube「安妮身心靈Breathe＆Flow」將傳授頻道中傳授「小周天導引法」，教大家如何透過氣功引導，淨化並強化肺部組織。

25歲年薪破百萬卻來不及帶媽享福 她淚眼醒悟：成功一定要趁早！

「我的一切努力都是為了媽媽，沒想到一切都來不及了....」為了陪伴罹癌母親，高雅雯辭去穩定教職自己創業，才25歲就年薪百萬，為母親原人生第一次、也是最後一次的出國旅行夢想，不久母親就病逝了。

有片｜腳踝扭傷不會好？物理治療師教你3招復健

腳踝扭傷常見，如果沒有好好復原腳踝，其他部位也會跟著歪斜或是代償，很可能會留下慢性腳踝疼痛或是慣性扭傷，影響行動。物理治療師提供3個動作供傷患居家復健，以及基礎治療觀念。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。