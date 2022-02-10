有片｜40歲就有更年期危機！？營養師教你靠飲食保養

女性因為體內的荷爾蒙分泌漸漸減少，在40歲左右的時候，就已經開始有更年期的危機，前期的經期不穩定，到後期正式進入更年期後的情緒不穩及泌尿道等問題。該如何舒緩更年期的不適症狀，以及透過飲食的保養去改善，讓「常常好食」頻道來告訴您！

女性進入更年期後，一般會出現睡眠障礙、情緒不穩、熱潮紅、肌力衰退及頻尿、陰道乾澀、分泌物變多等泌尿道問題，進入中後期，還會有骨質疏鬆及肥胖的風險！「張佩蓉」營養師推薦更年期的女性，每天可以曬10～15分鐘的太陽、多運動、避免菸酒，減少鈣質的流失。

想要透過飲食的改變，來改善更年期症狀，可以多吃彩虹蔬果、多喝水，攝取富含雌激素、鈣質的食物，注意日常飲食的營養均衡，少吃加工食品，快打開影片看看詳細飲食資訊吧！

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原始影片

常常好食Good Food YT

常常好食｜健康制作所FB

張佩蓉營養師FB

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