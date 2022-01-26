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有片｜斷食為什麼不會瘦？ 八大變胖原因別再踩雷！
你已經吃很少，卻還是不斷變胖嗎？明明採取斷食法，為什麼其他人變瘦我變胖？很可能是你用錯方法了！營養師高敏敏整理8個「為什麼吃很少還不會瘦」的原因，想在新年裡瘦成一道閃電，千萬不要錯過重點內容！
許多人想減肥，常常一陣子就會克制自己不要吃太多，結果撐不到幾天，卻突然大吃一頓或無法控制的去吃高熱量小點心，長期下來，沒有比較瘦，體脂肪還增加很多！營養師高敏敏建議，想吃東西時，不要壓抑自己，吃點「健康」的食物是沒有關係的！
按時定量攝取、維持餐餐均衡不過飽，才是較好的飲食習慣，沒有定時吃飯除了導致越吃越多，還有可能會引起腸胃不適搞壞身體，希望大家都能將飲食的好習慣，慢慢貫徹到生活中執行。
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營養師高敏敏頻道：點我看
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