快訊

評／三軍直升機進駐玉山艦 海軍陸戰隊能三棲作戰嗎？

涉及範圍驚人！確診雜誌編輯滿滿足跡曝 頻繁搭捷運、逛百貨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

有片｜斷食為什麼不會瘦？ 八大變胖原因別再踩雷！

聯合新聞網 / 陳俐伶
減肥到底該不該吃? (圖/Canva)
減肥到底該不該吃? (圖/Canva)

你已經吃很少，卻還是不斷變胖嗎？明明採取斷食法，為什麼其他人變瘦我變胖？很可能是你用錯方法了！營養師高敏敏整理8個「為什麼吃很少還不會瘦」的原因，想在新年裡瘦成一道閃電，千萬不要錯過重點內容！

許多人想減肥，常常一陣子就會克制自己不要吃太多，結果撐不到幾天，卻突然大吃一頓或無法控制的去吃高熱量小點心，長期下來，沒有比較瘦，體脂肪還增加很多！營養師高敏敏建議，想吃東西時，不要壓抑自己，吃點「健康」的食物是沒有關係的！

按時定量攝取、維持餐餐均衡不過飽，才是較好的飲食習慣，沒有定時吃飯除了導致越吃越多，還有可能會引起腸胃不適搞壞身體，希望大家都能將飲食的好習慣，慢慢貫徹到生活中執行。

想了解更多關於健康飲食的影片嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，改善飲食習慣！

營養師高敏敏頻道：點我看

營養師高敏敏原始影片：點我看

延伸閱讀

抗痘超簡單！中醫師教你4招改善下巴痘、經前痘

關節緊繃無法出力？3招鬆開髖關節減緩疼痛

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

YT：有肌勵https://pse.is/UYA9X

Fb：https://www.facebook.com/udnGpower

IG：https://www.instagram.com/udnGpower

社團：女性專屬|健身的我超美

相關新聞

有片｜斷食為什麼不會瘦？ 八大變胖原因別再踩雷！

你已經吃很少，卻還是不斷變胖嗎？明明採取斷食法，為什麼其他人變瘦我變胖？很可能是你用錯方法了！營養師高敏敏整理8個「為什麼吃很少還不會瘦」的原因，想在新年裡瘦成一道閃電，千萬不要錯過重點內容！

登山不想負重又想吃美食？專業登山客教你一個方法解決！

許多登山愛好者都想在戶外烹煮多樣化的食物，同時不想增加背包負擔，高山YouTuber「柯式野生活」透過食物乾燥機，協助她達成登山輕量化飲食的目的。

有片｜超有感核心鍛鍊!3分鐘平板支撐雕塑肌肉線條

沒時間運動？沒地方運動？別再找藉口啦！Youtuber「Coffee林芊妤」教你時間短、不需要進健身房、效果大的平板支撐運動，每天只需要3分鐘，堅持做七天，就可鍛鍊魔鬼身材！

有片｜睡醒後頭痛、口乾、手腳麻？醫生：身體在發警告！

睡醒應該是身體最神清氣爽的時候，但不少人卻出現頭痛、口乾等症狀，中醫西醫雙執照醫生黃獻銘提出警告，這些症狀代表身體慢性及長期所累積下來的傷害，不同症狀更代表不同身體部位出現警訊！

有片｜在家也能有效增肌！減重醫師教你正確深蹲

在家運動，覺得徒手深蹲強度不夠，該如何加強？讓「好邱夫妻」邱顯名醫師教你使用彈力繩深蹲，就可以加強訓練肌肉線條！

有片｜野營簡單煮！紅黃椒野菇起司烘蛋

天氣冷，野營時早餐能吃些甚麼？「柯式野生活」教大家一鍋就能完成的紅黃椒野菇起司烘蛋，能夠吃得美味營養，又簡單省事！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。