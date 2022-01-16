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有片｜貧血是美麗的大忌！中醫師教你3招快速改善貧血
你是不是常常蹲下，綁個鞋帶再站起來，就開始頭暈目眩？Youtuber「77老大」將教你如何自行檢測是否貧血，並分享三個調理攻略。
中醫師「77老大」表示，如果你臉色看起來很差，還會出現乾燥、泛黃、細紋，甚至有掉髮症狀，那要注意囉，這正是貧血不好好改善的後果唷！
正在煩惱怎麼辦的你，不要擔心！女性健康與美麗的福音來囉！「77老大」教大家利用食療、泡腳、按摩穴道三招養血補血的方法改善，只要堅持不懈，不用一個月即可改善貧血症狀，讓你的皮膚跟氣色，都好上一個檔次！
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