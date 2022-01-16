有片｜貧血是美麗的大忌！中醫師教你3招快速改善貧血

從小到大，Monica體力健康狀況一直都很差，升旗就暈倒、400公尺操場跑都跑不完，她文靜害羞，總是躲在人群最後一排。如今，她卻可以自信在眾人面前跳肚皮舞，美貌常引人眾人讚嘆，醜小鴨怎麼變成天鵝？

2022-01-14 09:00