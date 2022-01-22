有片｜在家也能有效增肌！減重醫師教你正確深蹲
在家運動，覺得徒手深蹲強度不夠，該如何加強？讓「好邱夫妻」邱顯名醫師教你使用彈力繩深蹲，就可以加強訓練肌肉線條！
影片中好邱醫師教大家徒手深蹲和彈力繩深蹲兩個動作，一組12下，共做3組，中間休息一分鐘，一天練30-40分鐘，每週練三天，彈力帶的阻力要依自身情況而定，以動作能做完12下去做選擇！
深蹲（Squat）是個複合的、全身性的練習動作，可以訓練我們的大腿、臀部、大腿後肌，幫助全身燃脂，同時可以增強骨頭、韌帶和橫貫下半身的肌腱，降低關節受傷的風險。
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