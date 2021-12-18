有片！痠痛駝背怎麼辦？一條彈力帶改善身體6大問題
人人都說女大18變，但怎麼變著變著，就出現蝴蝶袖、腰痠和駝背？今天教你用一條彈力帶，解決身體常見的6大問題！
愛美是天性，我們常遇到有人今天想練臀，明天想練腹肌，不外乎都是為了讓自己更好。如果你有蝴蝶袖、肥後背、大腿橘皮、腰痛、肩頸痠痛及駝背等困擾，今天將教你用一條彈力帶解決，不用到處跑醫院與健身房，在家就能搞定！快跟著Ashlee xiu的專業解析，找回健康自信！
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