快訊

元旦連假前死傷事故 台鐵富岡湖口站間雙向列車延誤

金防部政戰主任突遭拔官降調 陸軍證實因案接受調查

有片！小腹太猖狂？教你5個動作練出馬甲線

聯合新聞網 / 江孟軒
馬甲線是很多女生嚮往的身材。圖/CANVA
馬甲線是很多女生嚮往的身材。圖/CANVA

常羨慕別人的馬甲線、人魚線？冬天吃太多小腹很猖狂？「Nuli App」教你13分鐘居家徒手訓練，一起燃脂虐腹，找回馬甲線！

馬甲線是腹肌的其中一種，腹部的肌肉主要分成腹直肌、腹橫肌、腹外斜肌，以及腹內斜肌，馬甲線就是兩條腹直肌的外側線，這兩條直線和方塊形的肌肉結合在一起，看起來像一件馬甲，所以大家就把這種線條稱為馬甲線。

這次訓練的5個動作分別為登山者、側棒式旋轉(右)、側棒式旋轉(左)、V型上舉、蜘蛛棒式，一個動作30秒，做4個循環，練出平坦小腹，也能幫助腸道消化、促進運動表現、保養心血管健康！

想了解更多關於健身的影片嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，讓身體更強壯！

完整影片： 點我看 Nuli App網站: 點我看

Facebook: 點我看 YouTube: 點我看

延伸閱讀

運動抖M請進！13分鐘超強虐腹訓練

10個減脂有氧挑戰 訓練心肺跟爆發力

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

YT：有肌勵https://pse.is/UYA9X

Fb：https://www.facebook.com/udnGpower

IG：https://www.instagram.com/udnGpower

社團：女性專屬|健身的我超美

相關新聞

有片！小腹太猖狂？教你5個動作練出馬甲線

常羨慕別人的馬甲線、人魚線？冬天吃太多小腹很猖狂？Nuli App教你13分鐘居家徒手訓練，一起燃脂虐腹，找回馬甲線！

立法院金正恩變瘦了！政治幕僚一年瘦20公斤

在立法院工作多年，社會歷練的經驗頗深。在充滿交際應酬的工作生態中染上惡習，以致三高、痛風、失眠、高血壓紛紛找上門。在處理選民服務時，還因肥胖的體格被里民誤認是北韓領導人金正恩。病痛纏身以致舉步維艱，痛定思痛決心改變，戒菸、戒酒做瑜珈減肥後，讓他重新拾回全新人生。

蝦密?竟然這麼多豆類都不是蔬菜！

皇帝豆、蠶豆、毛豆、黃豆、黑豆、四季豆、菜豆、醜豆，這麼多種豆子，其實他們是屬於不同種食物歐！營養師高敏敏要教大家認識不同種類的豆子。

有片｜抗痘超簡單！中醫師教你4招改善下巴痘、經前痘　

你常常生理期前，就狂冒痘痘嗎？冒痘痘就算了，下巴部分還特別猖狂，看醫生卻時好時壞？如果你也有這樣的困擾，中醫師「77老大」教你4招，跟著做只需要3周，即可改善下巴痘、經前痘，讓你徹底改頭換面！

自卑、霸凌陰影下成長 營養師林雨薇：你可以決定人生不要被操控！

外型陽光甜美的營養師林雨薇，自信專業的表現廣受各界肯定；很少人知道，在上大學以前，她是極度自卑、被霸凌長大的女孩，有社交恐懼症的她花了4年時間療癒過往傷痛，找到存在價值。新的人生，終於展開。 林雨薇接受全台最大女性健身社群「有肌勵」訪問，分享這段找回自信的傷痛過往。

親人相繼罹癌離世 健身教練投入疾病預防

從小就熱愛運動，還曾是田徑和足球選手。現在是健身教練的王雅莉因為天性樂觀，老天爺給了她一個順而平穩的人生。但沒想到卻在親人相繼因癌病逝後，才正式嘗到挫敗感。走出低谷持續向前，現在讓她更懂得運動的意義是什麼?

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。