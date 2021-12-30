有片！小腹太猖狂？教你5個動作練出馬甲線
常羨慕別人的馬甲線、人魚線？冬天吃太多小腹很猖狂？「Nuli App」教你13分鐘居家徒手訓練，一起燃脂虐腹，找回馬甲線！
馬甲線是腹肌的其中一種，腹部的肌肉主要分成腹直肌、腹橫肌、腹外斜肌，以及腹內斜肌，馬甲線就是兩條腹直肌的外側線，這兩條直線和方塊形的肌肉結合在一起，看起來像一件馬甲，所以大家就把這種線條稱為馬甲線。
這次訓練的5個動作分別為登山者、側棒式旋轉(右)、側棒式旋轉(左)、V型上舉、蜘蛛棒式，一個動作30秒，做4個循環，練出平坦小腹，也能幫助腸道消化、促進運動表現、保養心血管健康！
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