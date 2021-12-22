捐出2歲兒子器官 勇母：永遠不會忘記你，但我也會努力過得好

26歲這年，侯秀賢失去了孩子可暘。可暘是有心臟病的唐氏症寶寶，但身為母親，侯秀賢的愛從來沒有減少，就連可暘2歲動心臟手術離世，她捐出孩子的眼角膜，也是因為太愛太愛了。

「可暘離開了，但身體的一部分會繼續活著，我可以繼續愛著他！」侯秀賢接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享走出喪子之痛，重拾人生希望的故事。

有心臟病的唐氏兒

侯秀賢21歲就當媽媽，24歲懷第三胎時，前面兩個孩子已經快5歲，但她依然歡喜接受上天的安排，就算孕期檢查出可暘有心臟病，也堅定要把孩子生下。

可暘出生那天，侯秀賢在醫院進行水中生產，一切都很美好幸福，孩子的啼哭像天籟般充滿喜悅。不料，醫師卻發現可暘是唐氏兒。侯秀賢的世界崩解了，「我才20幾歲，怎麼可能生出唐氏症寶寶？醫師產檢時為何沒發現？」擔心孩子不能說話走路、憂慮未來人生毀了。

但是，可暘的臉龐好純真稚嫩啊！笑起來就跟天使一樣。就算有再強烈的不安與恐懼，侯秀賢決定當個堅強的母親，就像當年剛當新手媽媽一樣，四處查資料、做功課，學習照顧有心臟病和唐氏症的嬰兒；她相信，孩子會越來越好。

兩歲手術天人永隔

為把握早療時機，侯秀賢每周三天騎車載可暘去做復健。她把孩子背在胸前，邊騎車邊跟他聊天，可暘會抬頭看媽媽，看著看著就睡著。復健過程很辛苦，可暘總是會哭，但只要媽媽一抱抱，就能安心入睡。那是孩子對母親，最深的信賴。

可暘兩歲時，接受醫生建議進行心臟手術，手術前抽血大哭至少20分鐘，哭到讓人心疼「還是我們別開刀了？」抽血完，可暘被母親抱入懷中，卻又立刻露出笑容，「他用笑容療癒我們，真的很貼心。」侯秀賢不知道，這是她最後一次聽到孩子的哭聲，看到孩子的笑容。

讓其他孩子活下去吧

手術結束後兩小時，可暘的血壓、血氧就不停往下掉，只好裝上葉克膜，甚至1個月內歷經8次手術，但奇蹟依然沒有發生，可暘的手腳開始發黑，還長了很大的水泡，侯秀賢知道，孩子努力想留下來，但她必須放手讓可暘離開。

可暘出生時，第一個印象是被母親溫暖擁在懷中；可暘離開時，也是在母親懷裡吐出最後一口氣。天使般的可暘給了全家無數的幸福，侯秀賢決定捐出孩子的眼角膜，幫助其他病童的生命得以延續，代替可暘幸福的活下去。

才26歲要這樣活著嗎

可暘離開後，兩個孩子也上幼兒園了。侯秀賢陷入低潮。她討厭運動，總是在照顧孩子從沒想到自己，如今白天只剩一個人在家，空巢期的失落，外表的狼狽，讓她看著鏡中的自己充滿厭惡，「才26歲，你怎麼會把自己弄成這樣？」

她知道，可暘一定希望媽媽改變。侯秀賢決定展開健康計劃，透過少吃多動提高代謝，蔬菜、水果、澱粉都吃，但選擇比較好的食物，烹飪方式少油炸，不用高熱量醬料；開始學拉丁舞，上線上運動課程，體力精神都變好。

失去了深愛的小兒子，侯秀賢相信，可暘已經無病無痛。她努力做更多好事，到唐氏症基金會、器捐登錄中心擔任志工，努力讓自己得到天堂的門票，未來母親可以團圓。想念可暘時，就買朵代表孩子的向日葵，和兩個孩子牽手散步在溫暖的陽光裡，就像可暘一直都在。

跟悲傷和平相處

不幸發生時，侯秀賢第一年不斷自責怨懟「為什麼是我？上帝是慈愛的父親，為什麼我跟你禱告你沒有聽到？」但她後來懂了，離開其實是為了去很好的地方，每件事發生都有它為什麼發生的道理，如今她的故事可以安慰更多人，陪伴更多人走出悲傷。

透過「有肌勵」，她想鼓勵更多人，經歷生離死別時，難過想哭都是正常的，不用特別迴避，覺得想念你就哭吧，跟悲傷和平相處很重要。我們不可能忘記離開的人，但記得把其他的愛，放在還在世界上的家人，不要一直沉浸在悲傷負面裡，才能讓人生繼續走下去。

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