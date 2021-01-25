真實版《輕舞飛揚》的逆轉勝！ 從校花、模特兒到狼瘡女孩 為何她可以越活越精采？

1998年，蔡智恆發表網路小說《第一次的親密接觸》，男主角「痞子蔡」與女主角「輕舞飛揚」的故事逼哭無數人，也讓「紅斑性狼瘡」這個會致死的自體免疫性疾病為人所知。

當年13歲的劉若苗，也是從小說認識「紅斑性狼瘡」。為幫家裡扛債四處兼職打工，人生已經好忙好累，靠著出色外表，人生逐漸起飛，從不覺得這個疾病和她有關。

沒想到，多年後「紅斑性狼瘡」卻擊垮了她用心經營的人生，卻也為她開創更精采豐富的新生命。

坎坷的負債人生

劉若苗接受女性健身社群「有肌勵」採訪，透露出身小康家庭，國中時，一場大火燒毀家中經營的小吃店面，也是租屋處，全家人開始負債人生。

她高一開始半工半讀，母親後來罹患乳癌，卻為了不增加家中開銷，選擇隱瞞長達8年。家人得知到母親離世，只有短短3個月。

母親離世後，若苗扛家計負擔越來越重，從小就是校花的她，憑著出色外表，成為兼職模特兒，更被邀請上綜藝節目，被封為「陳怡蓉接班人」。

人生，似乎終於要有轉機了。

不是只是皮膚過敏嗎

若苗過去從不運動，從小到大身體常感冒生病。2017年，突然臉部過敏，嘴唇皰疹導致腫脹及潰爛，吃西藥治療卻更引發全身爆癢，2018年終確診，因身體免疫系統出問題，患上紅斑狼瘡症。

因為對治療藥物敏感，越吃藥想壓抑，卻反讓從唇到下肢全身狠癢、潰爛，嘴巴一張開就裂，不能講話，甚至無法進食，連喝水都只能用棉花棒沾水插進嘴巴，每晚癢到無法入睡，體重下降8公斤。

被世界拋棄每日絕望中度過

發病時，每天癢到像幾千萬隻蟲在體內啃咬，身體癢只能不斷抓，痛了才覺得舒服能睡著，醒來後卻是滿身血，然後又開始癢，繼續抓，從不間斷。吃藥沒有用，她找神明問事、算命、喝符水、驅魔，卻都無濟於事。

靠著外表工作的她，因為全身皮膚潰爛，再也無法化妝，旁人異樣眼光更令她不敢出門，多次想自殘結束生命，卻又沒有勇氣下手。

一年後還沒死接下來要做什麼

她在家中躲了一年，發現自己「竟然還沒死！」突然驚覺，不能再這樣過下去！決定開始積極飲食控制和運動，開始報名一周2次的拳擊教練課，讓身體流汗排毒、提高免疫力。

為了增加流汗量，她去年開始騎單車。第一次騎ubike上大溪40K，累到快要往生，回程只能用牽的。後來體力逐漸改善，如今可以一周騎單車2-3天、一次60公里。她也改吃全素，不碰奶、蛋，生冷食物。

能吃能說能運動

運動近3年來，狼瘡復發頻率變低，能吃能說能運動，已經讓她從痛不欲生，到找回陽光和笑容；更因在社群分享抗病心得和運動人生，樂觀正面的態度，多了許多工作機會。

她更深深體會到：生病了，是身體告訴你需要休息，「心態」很重要。想要病情好轉，沒有人可以幫助你，唯一可以幫助的就是你自己，告訴自己一定要正面。心好了，身體才有機會好。

愛自己是人生最大的課題

若苗希望透過｢有肌勵｣，鼓勵你：眼淚的背後是故事，只要懂得愛自己，故事的結局就會是成長，人生才會越走越順。

人生逆境時，你會覺得很多事都是不可能的，但你需要去體驗、去嘗試，不管最後怎麼樣，放開你的心，只要你的心是正面的，迎來的東西就是正面的。