癌症、中風打不倒 台灣鋼管舞界女王：我會越活越精彩

人的一生，可以被死神招喚幾次？台灣鋼管舞界第一把交椅盧崇璞，會笑著告訴你「很多次。」

盧崇璞接受女性健身社群「有肌勵」採訪，揭露17歲罹癌、19歲開脊椎手術、29歲才開始學舞，靠著熱情和專業，成為蔡依林世界巡迴演唱會的鋼管舞顧問；事業起步時，40歲卻中風半身癱瘓。

人生結束了嗎？不。盧崇璞的每一天，都精采不已。

悲傷的少女

17歲高二那年，盧崇璞積極減肥，全身都瘦了，肚子卻還圓滾滾有硬塊，醫師化驗確診是卵巢癌。化療5天內，她從45公斤掉到只剩35公斤。

挺過癌症，上了大學，她卻又罹患僵直性脊椎炎，更因椎間盤嚴重突出，動了脊椎手術，兩次重病更讓她放棄了最愛的跳舞。

終於如願學舞

29歲時，盧崇璞的高壓工作讓她沒了生活，她決定再回去跳舞，找回開心的自己。沒有舞蹈基礎，她從頭開始學當時不流行的鋼管舞「人生這麼短，什麼時候要走都不知道，先做再說。你不把握機會，怎麼知道不行？」

挺過一次次疼痛，脊椎舊傷復發再做復健…阿璞終於正式投入鋼管舞界，她開創「PHStar立星空中舞蹈」，成為許多知名藝人指定合作品牌。

我還沒有看夠這個世界

2年前，盧崇璞正在舞蹈教室倒立，卻突然中風暈眩昏迷，左半邊從此癱瘓，更有長達半個月記憶完全空白。

甦醒那一刻，她的頭髮被剃光，頭上被打兩個洞把血水引流出來。第一個念頭是如果現在她就死了，最大的遺憾就是「我還有沒有看夠這個世界」「我一定要熬到我還可以再出去！」

運動可以把你從黑暗中拉出來

中風後，左手功能只剩5%、左腳無力必須拄枴杖。身形、體態也明顯改變。她自嘲「歲月絕對是把殺豬刀，10年前還有少女甜蜜的微笑，有男孩為我拍照；十年後只剩少婦呆滯的傻笑，剩正常的右手自己拍照」

雖然如此，盧崇璞依然不放棄，她積極復健，一年半後，成功隻身到韓國當背包客旅遊。「以前是窮遊世界，現在我要開始殘遊世界！」

她更積極投入攀岩、爬鋼管、踢踏舞、身上背8.2公斤爬淡蘭古道、浮潛；中風一年後，更登台演出鋼管舞。

鼓勵你的話

透過「有肌勵」，盧崇璞想分享，很多人面對病痛，走不出來是因為自卑，過去很亮麗的人，會變得很黯淡，不願意讓自己太明顯。

但是為什麼要這樣？要接受現在的自己。未來才能走得更好。再不可能好的狀態下，要讓自己活得好。我這樣很酷很屌阿，笑著堅持做自己。

很多人總會說「等我瘦一點再學、等我有錢再出國」為什麼要等？先做！不需要什麼都做一百分，你要先去嘗試。想做什麼快點去做，誰知道後面會不會更慘？生命也許還會有，但生活可能不會有。

生命沒有奇蹟，只有累積。或許你會覺得某個階段有奇蹟出現，但其實都是你累積出來的成果。