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有片！不出門也能瘦！8分鐘爆汗燃脂運動！

聯合新聞網 / 江孟軒
近期居家運動盛行，燃脂運動也能在家做。圖/canva
近期居家運動盛行，燃脂運動也能在家做。圖/canva

上健身房好麻煩，減肥很花時間嗎？想高效率減脂，除了飲食之外，運動更是不可少，「小龍健身」教練余柏賢教你8個高強度燃脂運動，只要稍微變化我們常做的伏地挺身、深蹲、開合跳，就能更高效率的甩肉！

這次的燃脂運動共有8個動作，交叉步+交叉手、抬腿跑+登山者、伏地挺身+深蹲、站開合跳+地板開合、弓箭式伏地挺身+側蹲、旋轉登山者、旋轉伏地挺身、單手單腳波比跳，每個動作做45秒休息15秒，快跟著小龍健身一起爆汗，在家也能有效減脂！

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