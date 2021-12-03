有片！不出門也能瘦！8分鐘爆汗燃脂運動！
上健身房好麻煩，減肥很花時間嗎？想高效率減脂，除了飲食之外，運動更是不可少，「小龍健身」教練余柏賢教你8個高強度燃脂運動，只要稍微變化我們常做的伏地挺身、深蹲、開合跳，就能更高效率的甩肉！
這次的燃脂運動共有8個動作，交叉步+交叉手、抬腿跑+登山者、伏地挺身+深蹲、站開合跳+地板開合、弓箭式伏地挺身+側蹲、旋轉登山者、旋轉伏地挺身、單手單腳波比跳，每個動作做45秒休息15秒，快跟著小龍健身一起爆汗，在家也能有效減脂！
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