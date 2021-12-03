有片！不出門也能瘦！8分鐘爆汗燃脂運動！

身材火辣、追求健康飲食的婷妞曾因為吃不胖體質，超級愛暴飲暴食，沒想到產後體質改變，呼吸就會胖的她，為了減肥只吃一碗麵！ 長期錯誤的飲食方式，加上全職照顧家庭的疲累，讓婷妞健康亮起紅燈，真正讓她改變觀念的原因是什麼？而婷妞又是怎麼堅持正確的飲食管理？

2021-12-03 09:00