有片！10分鐘深蹲訓練 讓你健腿又提臀
不管男女，相信大家對於渾圓的翹臀完全沒有抵抗力！而深蹲又是全身性運動，不僅訓練肌力、核心，還能讓體態變好！
10分鐘的深蹲訓練，每個動作40秒，中間休息15秒，不只可以強化腿部線條，還有提臀效果！這套動作難易度中等，非常適合長期久坐以及屁股下垂的族群一起動一動，快跟著游書庭，練出性感翹臀，不再需要依賴穿搭來提臀、延伸腿部線條！
想了解更多健康運動的影片嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，做好正確運動，一起健腿提臀！
游書庭FB: 點我看
游書庭IG: 點我看
游書庭YT：點我看
｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言