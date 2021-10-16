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有片！10分鐘深蹲訓練 讓你健腿又提臀

聯合新聞網 / 江柏蓉
10分鐘的深蹲訓練，不只強化腿部線條，還有提臀效果！圖/Canva
10分鐘的深蹲訓練，不只強化腿部線條，還有提臀效果！圖/Canva

不管男女，相信大家對於渾圓的翹臀完全沒有抵抗力！而深蹲又是全身性運動，不僅訓練肌力、核心，還能讓體態變好！

10分鐘的深蹲訓練，每個動作40秒，中間休息15秒，不只可以強化腿部線條，還有提臀效果！這套動作難易度中等，非常適合長期久坐以及屁股下垂的族群一起動一動，快跟著游書庭，練出性感翹臀，不再需要依賴穿搭來提臀、延伸腿部線條！

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